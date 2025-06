Offerta ‘monstre’ da 120 milioni: addio Milano, doppio colpo Juve

La Juventus fa sul serio per i due gioielli nerazzurri: sono in cima alla lista della spesa di Igor Tudor

La Juventus è volata negli Stati Uniti dove tra mercoledì e giovedì notte esordirà nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi.

I bianconeri ripartono da Igor Tudor, confermato non solo per la rassegna iridata negli ‘States’ ma anche e soprattutto per la prossima stagione. La nuova dirigenza con a capo il Dg Comolli ha fiducia nel croato e prima della partenza per gli Stati Uniti ha rinnovato il contratto al tecnico fino al 2027 con ulteriore opzione di un anno.

Tudor, subentrato a Thiago Motta lo scorso marzo, ha portato a termine la missione quarto posto, staccando il pass per la prossima Champions League. Adesso l’allenatore chiede sul mercato ulteriori rinforzi per alzare il livello e cercare di competere con le altri big di Serie A per lo scudetto.

Calciomercato Juventus, Ederson più Retegui: assalto ai gioielli dell’Atalanta

Secondo l’idea di Tudor, serviranno 3-4 innesti di spessore alla Juventus per lottare per il vertice e in primis con Napoli e Inter per il campionato.

In attesa di risolvere la grana Vlahovic, la dirigenza bianconera è a caccia di un centravanti di livello internazionale e sono diversi i nomi sul taccuino della ‘Vecchia Signora’. Tra questi figura anche Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A con 25 reti. Il bomber italo-argentino piace anche al Milan di Allegri e l’Atalanta per privarsi della sua bocca di fuoco chiede tra i 50 e i 60 milioni di euro. Trattare con la ‘Dea’ non sarà facile e in casa bergamasca oltre a Retegui anche Ederson solletica e non poco la fantasia della Juve.

Il brasiliano è ritenuto il tassello ideale per Tudor per rinforzare il centrocampo, ma anche qui servirà uno sforzo economico considerando la valutazione da circa 60 milioni dell’ex Salernitana, finito inoltre nel mirino dell’Inter in caso di partenza di Calhanoglu. Per la coppia Retegui-Ederson ci vorrà quindi un assegno ‘monstre’ vicino ai 120 milioni di euro per la Juventus.