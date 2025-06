Nico Gonzalez resta in Serie A: scambio choc con la Juve

Grandi manovre a Torino, l’attaccante entra in una trattativa decisamente particolare che apre un fronte molto interessante

Mentre si prepara a debuttare, tra qualche giorno, nel Mondiale per Club, vetrina molto importante, la Juventus continua a lavorare alacremente sul calciomercato. Diversi i fronti su cui è chiamato a muoversi il nuovo direttore generale Damien Comolli, che dovrà allestire una squadra competitiva e in linea con le richieste di Igor Tudor.

E’ una Juventus nella quale si prevedono innanzitutto grandi manovre nel reparto offensivo. Si proverà a ottenere la conferma di Kolo Muani anche dopo il Mondiale, con l’idea di realizzare un altro grande colpo. Il sogno è Gyokeres, anche se in salita per i bianconeri, viste le cifre elevate dell’operazione. Nel frattempo c’è da definire il futuro di Vlahovic, che preferirebbe la Liga spagnola in caso di addio alla Serie A, ma ha tante pretendenti anche in Inghilterra e a lui pensa pure il Milan.

Saranno numerosi, in ogni caso, i giocatori a partire, che dunque dopo il Mondiale per Club faranno le valigie. Tra di loro potrebbe esserci anche Nico Gonzalez, che non ha convinto nonostante il grande investimento fatto su di lui. E non è un caso, probabilmente, che all’interno del club si inizi a pensare all’argentino come a un giocatore sacrificabile, a una pedina da utilizzare per mettere a segno qualche rinforzo.

Juventus, assalto a Nuno Tavares: Nico Gonzalez da proporre alla Lazio

L’idea potrebbe essere proporlo alla Lazio come contropartita per arrivare a Nuno Tavares. Il portoghese è stato appena acquistato a titolo definitivo dai biancocelesti, ma non sparisce dai radar di mercato della Juventus e di altri club di rilievo.

Naturalmente, come prevedibile, Lotito spara piuttosto alto e non intende certo lasciare andare il laterale mancino a cuor leggero. Ecco perché servirebbe, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, un argomento importante, come potrebbe esserlo Nico Gonzalez, per convincere i biancocelesti a siglare l’affare. Il cartellino dell’argentino potrebbe fare almeno da parziale contropartita. Per il momento, solo una ipotesi, ma da seguire con attenzione.