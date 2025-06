Inter, erede di Calhanoglu già scelto: lo riportano in Italia

In mezzo al campo, per la squadra di Chivu idee chiare su chi possa prendere il posto del numero 20: nuova avventura in Serie A per un mediano di grande spessore

Pochi giorni di attesa e vedremo all’opera la prima versione dell’Inter targata Cristian Chivu. Subito un banco di prova importante per il tecnico rumeno, quello del Mondiale per Club, occasione di riscatto per i nerazzurri dopo le recenti delusioni. I riscontri che si otterranno in campo saranno utili anche per capire, nel frattempo, come muoversi sul mercato. Il club è già piuttosto attivo e non a caso si prevedono movimenti di una certa rilevanza.

Sono in programma acquisti di alto livello, specialmente in attacco, dove resistono le candidature di Hojlund e Bonny, con qualche partenza eccellente che potrebbe esserci. Torna a essere indiziato per una cessione Hakan Calhanoglu, per il quale l’Inter ha già fissato il prezzo d’uscita. Il turco è stato una pedina imprescindibile nelle ultime stagioni, ma il rendimento nella seconda parte di stagione è stato piuttosto in calo, attivando le riflessioni sull’opportunità di una partenza. Potrebbe essere l’ultimo anno per monetizzare adeguatamente da una sua cessione.

Tutto questo l’Inter lo sa e per questo valuta la situazione, attendendo sviluppi sull’interessamento del Galatasaray per il quale arrivano nuove conferme. Naturalmente, una volta partito Calhanoglu bisognerà rimpiazzarlo con un profilo di una certa rilevanza e in questo senso le idee non mancano. Con un possibile ritorno in Serie A allo studio di Marotta e Ausilio.

Inter, per il dopo Calhanoglu c’è anche Hjulmand

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo parlato dell’interesse dell’Inter per Ederson, ma spunterebbe anche la candidatura di Morten Hjulmand, diventato vera e propria colonna dello Sporting.

Secondo ‘Tuttosport’, ci sarebbe anche il danese tra i profili seguiti attentamente dall’Inter per rimpiazzare l’eventuale partenza di Calhanoglu. La valutazione da parte dei portoghesi sarebbe piuttosto elevata, ma, con un buon incasso dall’addio del turco – stimato in almeno 35 milioni di euro – l’operazione diventerebbe decisamente alla portata.