Juventus, cessioni eccellenti e tesoretto: sgarbo all’Inter

Igor Tudor dopo il rinnovo chiede dei rinforzi di livello alla dirigenza della Juve: c’è un obiettivo comune con i rivali nerazzurri

La Juventus riparte da Igor Tudor. Dopo l’insediamento della nuova dirigenza alla Continassa, il primo passo del neo Dg Comolli è stata la conferma alla guida tecnica del croato.

Tudor venerdì ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2027 (con opzione), come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. L’ex centrocampista non solo guiderà i bianconeri nella spedizione negli Stati Uniti per Il Mondiale per Club, ma sarà soprattutto in panchina nella prossima stagione con la ‘Vecchia Signora’ che ha inoltre allungato l’accordo per un ulteriore anno.

Tudor ha avuto anche un confronto con Comolli per pianificare le strategie di mercato, con l’allenatore croato che ha ribadito alla dirigenza la necessità di rinforzare la rosa con 3-4 acquisti di livello per cercare di competere con Napoli e Inter per lo scudetto.

Calciomercato Juventus, Tudor punta Ederson: sfida all’Inter

Con l’Inter, in questo scenario, potrebbero incrociarsi le strade per un obiettivo di mercato comune alle due grandi rivali.

I nerazzurri di Milano – come anticipato dalla nostra redazione – guardano anche a Ederson in caso d’addio in mediana di Calhanoglu, con il brasiliano in forza all’Atalanta che allo stesso tempo resta nel mirino della Juve che già nei mesi scorsi lo aveva inserito nella lista dei desideri sotto la gestione Giuntoli. Il nazionale verdeoro sarebbe il tassello perfetto per il centrocampo di Tudor, anche se l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice vista la concorrenza anche dalla Premier League e dall’Arabia Saudita.

🚨Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Pressing confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter 💰L’Inter, a differenza di un anno fa, come raccolto da… pic.twitter.com/Y9cWsCgxWb — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 13, 2025

Inoltre, l’Atalanta fa muro per Ederson e per vallare la cessione chiede un assegno non inferiore ai 50 milioni di euro. Alla Juventus servirebbe fare cassa e, oltre a Vlahovic, anche le partenze di Douglas Luiz e Nico Gonzalez potrebbero essere propedeutiche per l’assalto al brasiliano.