Juve gelata, la scelta è definitiva: ha deciso nella notte

I bianconeri sono a caccia del super bomber per la prossima stagione e in cima alla lista resta Osimhen, ma non solo: arriva il rifiuto secco

La Juventus continua la caccia al prossimo attaccante. Dusan Vlahovic partirà, si aspetta ‘solo’ l’offerta giusta che potrebbe arrivare dalla Turchia – più precisamente dal Fenerbahce – oppure dal Milan di Allegri per cui però c’è l’ostacolo importante dell’ingaggio. In questi giorni vi abbiamo raccontato anche delle altre opzioni, ovvero l‘Al Hilal di Simone Inzaghi oltre agli interessi di Premier e Liga (destinazione preferita del serbo) che al momento sono un po’ freddini. Al suo posto i bianconeri dovrebbero prendere quindi uno oppure due attaccanti, dipenderà anche dal futuro di Kolo Muani. Il francese alla fine potrebbe tornare a Torino di nuovo in prestito anche nella prossima stagione e non solo giocare il Mondiale per Club con Tudor.

Ma per evitare di ripetere questa stagione di sofferenza e di mediocrità, perché tale è stata per una società come la Juventus, la caccia è aperta per un bomber di caratura internazionale. Si è parlato di Jonathan David, che sarà svincolato e su cui c’è una enorme concorrenza, ma soprattutto di due nomi che accendono sogni e suggestioni. Uno è Victor Osimhen, che ha rifiutato l’Al Hilal e addirittura ‘rischia’ di restare al Galatasaray. L’ostacolo più grande resta trattare con De Laurentiis, visto che la clausola da 75 milioni non è valida per l’Italia. L’alternativa più importante, ma sempre complicatissima, è Viktor Gyokeres dello Sporting, autore di qualcosa come 54 gol in 52 partite in tutte le competizioni. Le ultimissime notizie dal Portogallo, però, raccontano di una decisione per certi versi clamorosa presa dal bomber svedese.

Gyokeres rifiuta il Manchester United: vuole l’Arsenal. E la Juve…

Secondo il prestigioso quotidiano ‘Record’, infatti, Viktor Gyokeres avrebbe appena comunicato al Manchester United il suo rifiuto a trasferirsi a Old Trafford con Ruben Amorim, allenatore con cui è esploso proprio in questa stagione allo Sporting. In sostanza, non ha intenzione di raggiungere il suo ex tecnico. Il motivo è anche di ambizioni: lo svedese vuole giocare la Champions e magari lottare per vincerla, oltre che ovviamente fare lo stesso in campionato. E per questo la preferenza attuale citata dal quotidiano portoghese non è la Juventus, bensì l’Arsenal.

Gyokeres ha detto no al Manchester United mettendo nel mirino il trasferimento a Londra con i Gunners, che tra l’altro potevano essere nella lista delle pretendenti per Vlahovic. Diciamo una doppia brutta notizia per la Juventus. Ma da convincere c’è ora lo Sporting, che chiede 75 milioni di euro. Lo United avrebbe offerto circa 70 milioni, verosimilmente arrivando poi a meta aggiungendone qualcun altro. L’Arsenal, invece ha proposto 55 milioni più 10 di bonus (respinti), per cui dovrà aumentare lo sforzo. La Juve resta alla finestra.