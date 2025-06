Juve-Gyokeres, colpo da 60 milioni + 10 di bonus: “Abbiamo la prova scritta”

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: ecco le sue parole, il club bianconero è avvisato. Il punto della situazione

Dopo una stagione da 54 gol e 13 assist in 52 partite, la voglia di Viktor Gyokeres di spiccare il volo è davvero tanta. Lo svedese classe 1998 non vuole, dunque, più giocare per lo Sporting Clube de Portugal.

Le big del calcio europeo interessate al bombe, d’altronde, non mancano. Come raccontato su Calciomercato.it, il giocatore è finito sul taccuino della dirigenza della Juventus. Oggi, però, pensare di vedere Gyokeres in bianconero appare alquanto complicato.

La pista che lo porta alla Juventus è davvero in salita. Nelle scorse ore, infatti, c’è stato un incontro a Londra tra l’Arsenal e gli agenti del centravanti. I Gunners sono così in pole per mettere le mani su Gyokeres, ma convincere lo Sporting a lasciarlo andare non sarà facile.

Stando a quanto sta emergendo in queste ore, appare evidente come il clima tra il giocatore e il club sia davvero teso: “Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro”. Afferma l’agente di Gyokeres, Hasan Cetinkaya, ad Aftonbladet, come riportato dal quotidiano A Bola.

Futuro Gyokeres, il clima si scalda: la risposta al presidente

Le parole del procuratore fanno seguito alle dichiarazioni dello stesso calciatore che ieri sera sul proprio profilo Instagram scriveva: “Ci sono tante voci in questo momento, molte delle quali false. Parlerò quando sarà il momento giusto”.

Il clima, come detto, è davvero teso e la presa di posizione del giocatore e del suo agente arrivano dopo le affermazioni deI Presidente dello Sporting, Federico Varandas, che aveva tuonato: “Posso garantire che Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus perché non gliel’ho mai promesso”.

“Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria – aveva ammesso ancora il numero uno dei portoghesi -, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me”. Si prospetta, dunque, un braccio di ferro tra le parti.

Difficilmente, però, il futuro di Gyokeres potrà essere ancora in Portogallo. In Inghilterra oltre all’Arsenal, non mancano le squadre interessate, come il Chelsea e il Manchester United. In Italia, invece, il suo nome, oltre alla Juventus, è stato accostato al Napoli di Antonio Conte.