Conte fa shopping a Milano: scelto il big dell’Inter dopo Musah

Napoli scatenato sul mercato: doppio colpo in Serie A dopo Kevin De Bruyne

Il Napoli è tra i club più attivi sul calciomercato. Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Conte ampliando e rinforzando la rosa in vista del ritorno in Champions. È sbarcato Kevin De Bruyne, con il belga ufficializzato dal patron azzurro dopo le visite mediche a Villa Stuart.

Il Ds Manna sta lavorando per tutti i reparti, dall’attacco alla difesa passando per il centrocampo. A tal proposito, è vicina la chiusura col Milan dell’affare Musah. Come scritto da Calciomercato.it, “le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per una cifra superiore ai 20 milioni di euro più vari bonus, con i quali si arriva a 25″.

Stando alle nostre informazioni, “da limare ancora dei dettagli, ma l’operazione è in chiusura dopo un anno”. Questo perché lo statunitense è una richiesta esplicita dello stesso Conte, il quale lo avrebbe voluto già l’estate 2024.

Da Milano a Roma… E ritorno: il Napoli si erge a protagonista del mercato. Ecco perché la nostra redazione ha fatto un sondaggio su X: ai propri followers ha chiesto “quale deve essere il prossimo regalo per Conte dopo Musah dal Milan?”. L’opzione meno votata (12,1%) è stata quella rappresentato dal romanista Soulé.

Tra le altre tre opzioni figura Rafael Leao, non incedibile per il Milan anche se la richiesta è altissima: 100 milioni o giù di lì. Il portoghese ha preso il 25,3%, finendo terzo. Al secondo posto si è piazzato Dusan Vlahovic, col 28.6%.

Il sondaggio X di Calciomercato.it è stato vinto da Davide Frattesi. Per il 34,1% dei nostri followers, il prossimo regalo per Conte dopo Musah dovrebbe essere la mezz’ala nerazzurra che Marotta valuta intorno ai 40 milioni di euro. Frattesi ha lo stesso agente di Lorenzo Lucca, il bomber dell’Udinese che il Napoli sta trattando dopo aver mollato David.