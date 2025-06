Allegri esulta, mercato sbloccato: “Pronto ad accettare lo scambio col Milan”

I rossoneri potrebbero risolvere un ‘problema’ attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica che faciliterebbe l’affare

Il Milan è senza dubbio uno dei club più attivi nelle ultime settimane in ottica futuro. A partire dai cambiamenti tecnici, come Massimiliano Allegri che è diventato il nuovo allenatore al posto di Sergio Conceicao. Poi l’arrivo di Igli Tare, un tipo di direttore sportivo che mancava in via Aldo Rossi da parecchi anni considerando il taglio e la direzione che aveva preso la proprietà rossonera. E poi, ovviamente, Luka Modric che già è uno dei colpi più suggestivi di questa Serie A. Intanto sono tanti i nomi sotto strettissima osservazione, come Jashari e Xhaka ma non solo. Anche se, ovviamente, c’è stato il sacrificio dolorosissimo di Tijjani Reijnders, volato al Manchester City.

Adesso le attenzioni sono in gran parte concentrate anche alle cessioni, da cui poi si avrà il quadro generale della situazione per andare a operare sul mercato estivo. I big che potrebbero lasciare il Milan seriamente sono sempre quelli, Mike Maignan e Theo Hernandez. Il terzino ha detto no all‘Al Hilal per continuare a giocare in Europa, dove c’è soprattutto l’Atletico Madrid che però in queste ultime ore pare si sia un po’ raffreddato. Non è comunque ancora da considerare sfumata e sviluppi potrebbero arrivare a breve. L’altro ‘caso’ riguarda appunto il portiere francese e la trattativa con il Chelsea, che ha detto no alla richiesta di oltre 20 milioni di euro avanzata dal Milan. Ma la questione è tutt’altro che chiusa e potrebbe riaprirsi con un affare allargato.

Maignan, il Chelsea pensa allo scambio di portieri col Milan

Maignan e il Chelsea vorrebbero celebrare questo matrimonio, così come in realtà pure il Milan che però non è ancora sceso nelle sue pretese economiche. L’accordo non è arrivato nella finestra di mercato extra per il Mondiale per Club a cui parteciperà il club inglese, che però non molla il giocatore. La trattativa resta aperta e i club continueranno a parlare per trovare la quadra. Secondo ‘The Sun’, infatti, il nuovo scenario può prevedere anche uno scambio tra portieri.

Il nome che arriverebbe in Italia è quello di Djordje Petrovic, giocatore serbo reduce da un’ottima stagione in prestito allo Strasburgo. Ma è comunque destinato ad andare via da Londra, anche perchè in questo momento i Blues hanno un certo affollamento in quel ruolo vista la presenza ora anche di Penders. Petrovic, che non è stato convocato per il Mondiale per Club, giocherebbe così in un club e un campionato di prestigio mentre il Milan non avrebbe il problema di andare a sostituire Maignan. Ovviamente il portiere serbo accetterebbe, i tabloid lo definiscono molto “interessato” a questo scenario. E in questo modo il Chelsea spera di abbassare l’esborso economico, per cui è una questione che con tutta probabilità verrà proposta. Da valutare l’eventuale rispossta dei rossoneri.