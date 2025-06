Juventus scatenata: Tudor vuole il ritorno del Campione del Mondo

La Juventus accende il mercato estivo, non solo con i calciatori, anche con le figure che serviranno a Igor Tudor in panchina

La spedizione americana è appena cominciata. La Juventus giocherà il Mondiale per club negli States, per poi preparare la nuova stagione. Igor Tudor è stato confermato, dopo settimane di indecisione e cambiamenti dirigenziali.

Il mister, dopo l’ultima giornata disputata contro il Venezia, è stato molto chiaro. Sarebbe andato in America solo se avesse avuto la conferma per la prossima stagione. E così è stato. La Juventus ha accarezzato l’idea di convincere Antonio Conte, ma la rivoluzione dirigenziale, il caos e i problemi interni non hanno convinto il tecnico pugliese. Oltretutto, a spingere verso la permanenza a Napoli sono stati giocatori, staff tecnico e famiglia. La ciliegina sulla torta ce l’ha messa Aurelio De Laurentiis, offrendo garanzie sul mercato.

La Juventus si è fatta sfuggire Antonio Conte, ma è convinta che con Igor Tudor – altro uomo dal DNA bianconero – può creare un progetto stabile, positivo, con una visione. Per inseguire questo obiettivo e tornare vincenti, l’allenatore croato fa affidamento ai suoi uomini di fiducia nello staff: Javorcic, il vice, e Rogic, preparatore dei portieri. Attenzione anche ad un nome che torna caldissimo in casa Juve.

Mezza BBC pronta al ritorno: Barzagli candidato alla Juventus

Dopo il ritorno di Giorgio Chiellini, che attualmente assume un ruolo ancor più importante, la Gazzetta dello Sport ipotizza un altro arrivo altrettanto stuzzicante per i tifosi bianconeri. Infatti, secondo il quotidiano sportivo potrebbe spuntare nuovamente l’idea di affidare un ruolo manageriale ad Andrea Barzagli, attualmente opinionista televisivo.

L’ex difensore bianconero e campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006 aveva già rifiutato un ritorno da dirigente alla Juventus, quando nello staff tecnico era presente Massimiliano Allegri. Ora la sfida potrebbe affascinarlo. Lui e Tudor, pur frequentando la formazione bianconera in tempi differenti, rappresentano lo stile Juve a pieno. Sono figure di riferimento per i tifosi, sono ben voluti.

Barzagli entrerebbe a far parte dello staff tecnico, le valutazioni sono in corso, ma nulla è dato per scontato. Ora la squadra è impegnata al Mondiale, nel frattempo la dirigenza proverà a convincere l’ex collaboratore di Sarri e delle Nazionali giovanili. L’esperienza da assistente non gli manca. Gli servono solo gli stimoli giusti per tornare in pista dopo qualche anno di pausa.