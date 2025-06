Juventus, primo ko della stagione. UFFICIALE: niente Mondiale per Club

Saltano i piani per la Juventus in vista della Coppa del Mondo FIFA per club: forfait pesanti, Tudor costretto a lasciarli fuori

Nella notte italiana tra il 18 e il 19 giugno ci sarà l’esordio della Juventus al Mondiale per Club. Un nuovo format gigante, con 32 squadre. Un Mondiale a tutti gli effetti, con squadre provenienti da ogni angolo della Terra. Sono le migliori in circolazione per Continente.

La squadra bianconera si è qualificata alla competizione quasi per il rotto della cuffia, lottando con il Napoli. Ora Tudor ha un’occasione irripetibile, nonostante nel girone ci sia il Manchester City di Guardiola. Non sarà una passeggiata.

La Vecchia Signora si presenterà alla rassegna iridata con diverse defezioni. In particolare, era già noto che Perin, Arthur e Djalò non facessero parte della spedizione americana. Oltre a questi nomi, si aggiunge Miretti, infortunato. Sarà valutato dal mister nel ritiro. Ma non è tutto.

Juventus, tra gli indisponibili per il Mondiale anche il difensore Gonzalez

Tegola in casa Juventus, con un’altra defezione per infortunio: Facundo Gonzalez non parte con la squadra per il Mondiale. Il difensore sudamericano sarà valutato dal mister nelle prossime settimane, durante il ritiro estivo, per valutare la sua permanenza o meno nel gruppo della stagione 2025-26.

Per quanto riguarda Arthur e Djalò, invece, il discorso cambia. I due calciatori non rientrano nei piani del nuovo direttore generale bianconero. È scattata la rivoluzione in casa Juventus e quest’estate servirà un mercato adeguato per permette alla rosa di tornare competitiva su più fronti.

Il Mondiale per club, dopo la conferma di Tudor, servirà a creare una base e ricompattare il gruppo. Dopo la spedizione negli States si faranno ulteriori valutazioni e si andrà a rinforzare ciascun reparto con gli elementi giusti. Nel frattempo, la Juve può contare già su Kolo Muani che sarà l’attaccante principale su cui fare affidamento. Ovviamente, è presente anche Vlahovic, che però potrebbe giocare le sue ultime partite in bianconero: ha mercato e potrebbe lasciare presto la Juventus. L’esperienza a Torino non è stata affatto positiva.