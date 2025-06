Comolli ribalta la Juventus, Chiellini ne fa le spese: “Spedito fuori”

Nuovo scossone societario in casa bianconera: “Mera figura di rappresentanza”

Nella nuova Juve ci sarà davvero spazio per Giorgio Chiellini? Nella conferenza stampa di presentazione, Damien Comolli è stato chiaro: “Non si occuperà di mercato“. Le parole del neo Dg bianconero hanno riacceso il dibattito sulla figura dell’ex capitano, soprattutto sulle sue prospettive all’interno della società.

Per Graziano Campi, giornalista di fede bianconera, “Chiellini è stato spedito fuori dall’area sportiva“. In sostanza Comolli si è già preso la Juventus. Il francese spadroneggia, ambisce a una sorta di potere assoluto o quasi che non include profili ingombranti, considerato il suo recente passato juventino e le sue competenze manageriali acquisite negli ultimi due anni, come quello di Chiellini.

Chiellini spedito fuori dall’area sportiva. Ci saranno un DS e un DT. Chiari ruoli e competenze, da decidere i nomi (che deciderà lui). Kolo Muani resta solo per il mondiale per club, poi si vedrà per la nuova stagione. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) June 10, 2025

Campi aggiunge che nella Juve che verrà “ci saranno un nuovo DS e un DT“, come confermato da Comolli sempre in conferenza stampa: “Chiari ruoli e competenze, da decidere i nomi” che deciderà lui. Appunto, l’ex presidente del Tolosa a cui Elkann ha dato le chiavi del club.

La notizia buona è che Comolli costruirà una nuova struttura operativa, con lui, un DT e un DS.

Bocciati Chiellini e Tognozzi, come vi avevo anticipato: uno relegato a mera figura di rappresentanza, l’altro finito all’Arsenal.

Curioso di vedere le nuove figure chi saranno. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) June 10, 2025

A proposito sempre di Chiellini, per Campi l’ex capitano “è stato bocciato” e “relegato a mera figura di rappresentanza“. Idem “Tognozzi, finito all’Arsenal”. Comolli a parte, l’altra certezza della Juve di adesso è rappresentata da Igor Tudor: sarà il croato a guidare la squadra pure nella prossima stagione, prima però il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.