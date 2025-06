Milan, l’sms dell’agente di Theo ha un significato particolare

Il difensore francese resta in uscita dai rossoneri e il suo entourage lancia un messaggio

Milano e il mare sono piuttosto lontane, ma la sponda rossonera della città in questi giorni sembra essere davvero un porto di mare. Dagli arrivi di Tare e Allegri alle uscite, ufficiali o quasi. Fino ai nomi che continuano ad essere sulla lista dei partenti.

E se Reijnders è ormai un nuovo giocatore del Manchester City, altre sono le questioni legate alle cessioni. Musah sembra destinato al Napoli con l’affare che sembra in chiusura. Diverso il discorso di Maignan, con il Milan che avrebbe deciso di non lasciarlo partire. Leao invece piace sempre al Bayern Monaco, ma la richiesta rossonera sarebbe troppo alta e i tedeschi avrebbero virato su Nico Williams. Chi invece resta in uscita è Theo Hernandez.

Il difensore francese è legato al club rossonero fino al 2026, ma spiragli per il rinnovo appaiono nulli. Ecco quindi che una cessione pare inevitabile per non perdere il giocatore a zero. La speranza rossonera era quella araba, così da incassare una cifra importante dall’Al-Hilal. Ora però la possibilità più forte porta alla Spagna.

Milan, Theo Hernandez e l’Atletico Madrid: l’entourage parla chiaro

L’Atletico Madrid è infatti da tempo sulle tracce del giocatore e soddisfare le richieste rossonere sarà certamente importante. Si parla di una possibile offerta attorno ai 23 milioni di euro, ma nel frattempo ulteriori segnali arrivano dall’entourage del giocatore.

Intercettato da ‘Marca’, Manolo Garcia Quilon, agente del terzino, ha rilasciato una brevissima dichiarazione che sottolinea in maniera chiara le volontà dell’entourage. “Speriamo” sottolinea l’entourage sulla possibilità che il giocatore del Milan finisca per giocare nell’Atletico Madrid. Un affare a cui il direttore sportivo Carlos Bucero sta lavorando in maniera forte. Sarebbe lui infatti uno dei principali promotori di quello che sarebbe un ritorno di Theo ai ‘Colchoneros’. Ritorno che molti tifosi faticherebbero a digerire, visto che il giocatore, dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Atletico, si accasò al Real Madrid, che pagò l’allora clausola in vigore nel contratto. Il giocatore però sembra desideroso, così come il suo entourage, di tornare dove tutto è iniziato.