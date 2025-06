Mancini trova squadra in Serie A: “Lo vuole il presidente”

L’allenatore può tornare in Italia, ma non sulla panchina della Nazionale: attenzione alla pista di mercato a sorpresa

Le principali squadre in Serie A hanno tutte, o quasi, trovato un allenatore per la prossima stagione, ma il valzer degli allenatori prosegue, sempre più interessante e avvincente. Anche perché adesso è partita la corsa alla sostituzione di Luciano Spalletti come Ct della Nazionale. Dopo l’addio del toscano, diversi i nomi in ballo, ma ancora nessuna certezza.

Dopo il no di Ranieri, in corsa ci sono Pioli, De Rossi e Gattuso, tra i nomi principali, con i contatti e le indiscrezioni che avanzano e si susseguono in queste ore. Ma non è ancora da escludere la candidatura di Roberto Mancini, che potrebbe tornare, a sorpresa, dopo l’addio burrascoso di due anni fa. Una ipotesi che viene lungamente dibattuta e che potrebbe trovare conferme nelle dichiarazioni del giornalista Stefano Agresti a ‘Radio Radio’. Quest’ultimo infatti afferma: “Penso che l’ipotesi Mancini sia stata messa in un angolo troppo in fretta. Con Gravina si sono lasciati male perché Mancini è andato via in quel modo, però nel calcio ho visto ricucire rapporti che sembravano morti e sepolti”. Tuttavia, bisogna fare attenzione a un’altra eventualità, quella di rivedere Mancini in panchina in Serie A.

Roberto Mancini verso il Parma, l’indiscrezione

Nei mesi scorsi, il nome dell’ex Ct della Nazionale era stato accostato alla Juventus, pista che poi non era decollata, con i bianconeri a scegliere Tudor. Ora, invece, per lui potrebbe esserci una nuova chance a Parma.

I gialloblù, del resto, orfani di Cristian Chivu devono ancora trovare un nuovo tecnico. E sempre a ‘Radio Radio’, il conduttore Ilario Di Giovambattista spiega: “Mancini è il sogno del presidente del Parma“. Dunque, si tratta di una pista che andrà seguita con la massima attenzione e che a breve potrebbe avere sviluppi importanti. Come sempre, sulle nostre pagine, vi terremo aggiornati su tutte le evoluzioni in programma.