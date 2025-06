Clamoroso Milan: Maignan va comunque al Mondiale per Club

Saltato in extremis il trasferimento del francese al Chelsea, ma attenzione perché è ancora tutto aperto per l’addio del portiere

Per il Milan queste prime settimane di mercato, soprattutto con la finestra extra che si è chiusa ieri, sono servite e serviranno a sfoltire la rosa e far cadere magari i pezzi pregiati per poi ripartire coi colpi in entrata con il serbatoio pieno. Con un Modric già in più. Ovviamente la cessione più pesante è stata quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, che ancora deve ufficializzare l’acquisto, comunque completato anche in ottica Mondiale per Club.

Si avvicinano poi anche i saluti a Yunus Musah, diretto verso il Napoli di Conte. E poi gli altri due big in bilico prontissimi a partire già da qualche tempo. Mike Maignan e Theo Hernandez hanno una situazione diversa: il secondo non ha aperto all’Al Hilal che accontentava alla grande i rossoneri. Ma il terzino vuole restare in Europa, con l‘Atletico che però si è tenuto basso con l’offerta. Al contrario la situazione del portiere, che aveva l’accordo col Chelsea ma non c’era quello tra club. Come vi abbiamo raccontato, il Milan ha rifiutato la proposta da poco più di 20 milioni di euro e l’affare è saltato in questa mini-finestra di mercato. Ma la questione pare non essersi chiusa qui. I Blues non hanno intenzione di arrendersi per Maignan così come per Gittens del Borussia Dortmund.

Maignan-Chelsea, non è finita: cosa può ancora succedere

Il Chelsea non è riuscito a mettere a segno altri due colpi importanti per la prossima stagione, ma anche per l’avventura al Mondiale per Club. Mike Maignan è sfumato per il mancato accordo tra i club sulle cifre, ma attenzione al futuro a breve termine. Il portiere francese, secondo quanto riportato da ‘TBR’, è rimasto molto deluso dal mancato trasferimento al club inglese ma non è detto che le cose non possano cambiare, visto che l’affare resterebbe in piedi.

Il portale inglese spiega che i colloqui col Milan proseguiranno in queste settimane prima della riapertura ufficiale del mercato dei primo luglio. Questo vuol dire che Maignan potrebbe ancora partecipare al Mondiale per Club, anche se solamente nella seconda parte, ovvero per la fase a eliminazione diretta. Tra l’altro, Maresca ha tenuto fuori dalla lista dei convocati il portiere serbo Petrovic, anche senza l’arrivo di Maignan. Per qualcuno questo è suonato come una conferma che qualcosa potrebbe ancora accadere con l’estremo difensore rossonero. Il Chelsea ai gironi giocherà contro Flamengo, Esperance Tunisi e Los Angeles FC. Diversa la questione per Gittens, che invece giocherà il torneo col Borussia Dortmund e non potrà giocare nella competizione con un’altra maglia.