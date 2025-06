Napoli, sbloccato l’affare De Bruyne: fissata data per firma e visite mediche

Si sblocca finalmente l’affare Kevin De Bruyne, con il Napoli pronto ad accoglierlo in grande stile già in settimana: ecco quando svolgerà le visite mediche

Il centrocampista belga, di rientro dagli impegni con la Nazionale impreziositi con un gol partita contro il Galles, sarà finalmente un tesserato del Napoli per le prossime due stagioni.

Aurelio De Laurentiis e i suoi dirigenti sono riusciti a concludere la negoziazione, piuttosto lunga e complessa, con i legali di Kevin De Bruyne. C’è sempre stato ottimismo nelle ultime due settimane, post vittoria dello Scudetto. All’inizio sembrava un sogno. Un mese fa si rincorrevano voci sull’interesse, sui contatti – iniziati già mesi fa, con Manna straordinario protagonista della trattativa – fino alla realizzazione di un’operazione tecnica e di marketing complessa. A livelli mai visti a Napoli dall’era di Diego Armando Maradona. Ma stiamo parlando di epoche chiaramente differenti.

De Bruyne-Napoli, ecco quando firma

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, De Bruyne svolgerà le visite mediche in Italia giovedì mattina e nella stessa giornata ci sarà anche la firma del contratto con il Napoli. Il giocatore, di rientro dalla Nazionale, si presenterà per i test atletici e completerà tutti gli iter burocratici per diventare un tesserato azzurro. Per la felicità di Conte e dei napoletani, che fremono da settimane.

Il top player del Manchester City, ormai svincolato, si legherà al Napoli per due anni, con l’opzione al 2028. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, percepirà 6 milioni a stagione e un importante bonus alla firma.

Non è stato facile sbloccare l’affare, perché si tratta di un giocatore con un contratto complesso ed era necessario superare differenti cavilli e ostacoli. Ma la volontà ferma del calciatore, ormai da settimane, era quello di firmare per gli azzurri. A sponsorizzare Napoli sono stati anche Mertens e Lukaku, fedeli compagni di Kevin De Bruyne.