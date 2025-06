Italia, il casting è finito: scelto l’erede di Spalletti

La Nazionale azzurra è a caccia del prossimo commissario tecnico. Mirino su un nome in particolar come erede di Spalletti

La vittoria sulla Moldavia per 2-0 rappresenta l’ultima uscita ufficiale di Luciano Spalletti da ct dell’Italia. Le reti di Raspadori e Cambiaso hanno permesso agli azzurri di incamerare tre punti preziosi ma insoddisfacenti dopo la bruttissima debacle in terra norvegese dei giorni scorsi.

La Nazionale però proprio non convince e necessita immediatamente di un cambio di rotta con l’apertura di un nuovo ciclo. L’avventura dell’ex allenatore del Napoli è infatti finita tra polemica, risultati negativi ed un gioco che stenta a decollare mostrando un’identità debole e poco chiara.

Il percorso di qualificazione ai Mondiali degli azzurri è già in nettissima salita e rischia di far rivivere un incubo che i tifosi italiani conoscono ormai piuttosto bene. L’Italia non partecipa alla Coppa del Mondo dal lontano 2014 e servirà qualcosa di più per sperare di prendere parte alla prossima edizione.

La patata bollente passerà quindi a qualcun altro dopo il biennio scarso di Spalletti che proprio non è riuscito ad entrare nel cuore di ambiente e tifosi, delusi da quanto visto già a partire dagli scorsi Europei.

Calciomercato, scelto il dopo Spalletti in Nazionale: i tifosi vogliono De Rossi

Il casting per la panchina azzurra è già partito in questi giorni e aveva prodotto il nome di Claudio Ranieri, fresco di nuovo ruolo all’interno della Roma dopo le ottime cose fatte vedere in questa sua ultima stagione da allenatore.

Ranieri ha però rinunciato alla possibilità di diventare commissario tecnico, riaprendo le strade ad altre possibili scelte. Da De Rossi a Pioli, sono tanti i nomi accostati alla Nazionale.

A tal proposito ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! #Ranieri rinuncia al ruolo di Ct della Nazionale: su chi dovrebbe puntare adesso la Federazione per il dopo #Spalletti? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 10, 2025

Con Ranieri fuori dai giochi i tifosi col 48,7% hanno optato per Daniele De Rossi, altro ex romanista che aveva iniziato questa stagione in giallorosso prima del cambio in panchina con Juric. Si tratta di campione del Mondo 2006 con idee fresche e innovative, il tutto con tanta voglia di crescere.

Alle sue spalle col 24,4% delle preferenze la scelta Pioli mentre chiudono più distanti Cannavaro e Farioli.