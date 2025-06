Terremoto Juve, via Tudor: “Nuovo allenatore scelto dall’algoritmo”

Sono giorni di calma apparente nel quartier generale bianconero: l’annuncio sulla panchina segna la svolta

A poco più di una settimana dall’inizio del Mondiale per Club, la Juventus già da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per farsi trovare pronta all’appuntamento internazionale. A calamitare l’attenzione mediatica, però, non sono soltanto le indiscrezioni di mercato ma anche gli spifferi che riguardano il nuovo DS e di riflesso le manovre per la panchina.

Una volta incassato il no di Antonio Conte, Elkann ci ha tenuto a ribadire la sua fiducia ad Igor Tudor. Un contatto importante tra i due, utile a gettare basi concrete nel breve periodo. A meno di clamorosi scossoni, infatti, sarà il tecnico croato a guidare la ‘Vecchia Signora’ in una stagione che i tifosi si augurano possa essere quella del definitivo rilancio.

Tuttavia, in attesa del nuovo DS, la scelta di puntare su un profilo ‘trasversale’ come Comolli sembrava poter indirizzare nell’immediato anche il futuro di Tudor. A pochi giorni dalla nomina dell’ex dirigente del Tolosa, infatti, non erano pochi i profili accostati direttamente o indirettamente alla Juventus. A cominciare da quello di Marco Silva, ma non solo.

Calciomercato Juventus, nuovo tormentone: “Ecco chi ha scelto Comolli per la panchina”

E chissà che in casa Juve non possano materializzarsi i presupposti per un nuovo cambio di rotta. A suggerire questo tipo di ipotesi è stato ad esempio il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo che, dopo aver passato in rassegna la fallimentare opera di convincimento fatta dalla Juve per trovare l’accordo prima con Conte e poi con Gasperini, ha rincarato la dose svelando quello che, a suo dire, sarà il nuovo allenatore bianconero.

Di seguito le parole di Moncalvo sul tema ai microfoni di CRC: “Comolli prenderà un tecnico scelto dall’algoritmo: si tratta di Bruno Genesio. Il povero Tudor guiderà la Juve al Mondiale per Club e quando avrà finito, gli diranno di andar via: se lo trattano in questo modo, non vorrei essere nei panni di John Elkann“. Come anticipato, Moncalvo ha parlato anche delle telefonate fatte dai piani alti della Juve per i due obiettivi cerchiati in rosso per la panchina della ‘Vecchia Signora’:

“Comolli ha detto che avrebbe contattato lui Conte e Gasperini e che li avrebbe convinti ad andare alla Juve: sappiamo tutti com’è andata a finire: sono i primi due risultati negativi, non si è mai visto che due tecnici rifiutassero così la Juventus“.