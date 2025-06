Juventus, individuato il grande colpo: offerti oltre 40 milioni

Nuovo giocatore in entrata per i bianconeri, i dettagli dell’offerta presentata al club di appartenenza

Non ha tempo da perdere la Juventus, se vuole costruire un futuro all’altezza delle proprie aspettative. Ha effettuato una scommessa importante, il club bianconero, decidendo di ripartire per un nuovo progetto tecnico, rifondandosi praticamente dalle fondamenta. Lo scettro del comando per l’area sportiva, dopo l’addio di Giuntoli, è passato a Damien Comolli, che ha il compito non facile di rilanciare la squadra ad alti livelli nazionali e internazionali.

Da subito, per il nuovo dirigente, dossier importanti da risolvere sul tavolo. Si è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, si valuterà la posizione di Tudor durante il Mondiale per Club, si va a caccia di diversi rinforzi e i movimenti sono numerosi. La Juventus sta facendo di tutto per la conferma di Kolo Muani, ma non è l’unico discorso aperto per il reparto offensivo. Bianconeri in prima fila per Jonathan David, stando alle indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it. E in questi giorni c’è da supporre che i rumours aumenteranno in maniera esponenziale anche per altri settori della rosa. Attenzione alla mossa da oltre 40 milioni di euro di cui danno notizia dalla Spagna.

Juve, ritorno alla carica per Araujo: la risposta del Barcellona

Una cifra importante, quella che i bianconeri avrebbero stanziato per Ronald Araujo, giocatore mai uscito dai radar in questi mesi, nemmeno dopo il rinnovo con il Barcellona che a gennaio aveva precluso alla Juventus di mettere le mani su di lui dopo un lungo inseguimento.

Il difensore uruguagio rimane nei pensieri di tutti come un profilo in grado di rendere più rocciosa la retroguardia. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, il Barcellona non chiude all’ipotesi di una partenza del centrale. Ma per il momento non si accontenterebbe della cifra messa sul piatto dalla Juventus. La richiesta sarebbe ancora di circa 60 milioni di euro. Da capire se le parti riusciranno a venirsi incontro.