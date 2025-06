Milan, nuovo blitz di Tare: tutto sull’attaccante | CM.IT

Il Direttore sportivo dei rossoneri non si ferma: sono giorni intensi per l’albanese chiamato a migliorare la sua squadra

Non c’è tempo da parte. Igli Tare è totalmente concentrato sul Milan e in questi giorni sono già tante le operazioni portate a termine.

Si è chiaramente iniziato con l’arrivo di Massimiliano Allegri, per poi proseguire con la cessione di Tijjani Reijnders e la definizione della trattativa per Luka Modric. E’ servito un blitz in Croazia per chiudere l’affare che verrà definito in questa settimana. Sono, dunque, ore caldissime per il mercato del Milan, che deve fare i conti con le possibili cessioni di Theo Hernandez, messo alla porta, e Mike Maignan, in trattativa con il Chelsea.

Servirà chiaramente altro mercato in entrata e i diversi incontri a Casa Milan di questi giorni testimoniano che ci sarà ancora tantissimo da lavorare. Igli Tare questo weekend, però, lo ha passato fuori da Milano. Anche l’ex Lazio ha seguito da vicino i match di qualificazione ai Mondiali: il ds rossonero, infatti, come confermato a Calciomercato.it, era presenta ieri all’Air Albania Stadium per assistere da vicino ad Albania-Serbia.

Tare in missione: occhi puntati su Albania-Serbia

E’ stato sicuramente un modo per fare il tifo per la sua Nazionale, ma ovviamente anche per osservare da vicino diversi calciatori che sono in orbita Milan. Di certo Tare ha visionato Luka Jovic e Pavlovic, con il primo che può lasciare il Diavolo, ma i rossoneri ancora per qualche giorno possono esercitare l’opzione di rinnovo inserito nel suo contratto.

Il club rossonero non ha ancora deciso, ma allo stesso tempo si guarda ad un nuovo attaccante. Il Milan vuole affiancare a Santi Gimenez un centravanti di sicuro affidamento e il nome di Dusan Vlahovic appare nella lista della spesa di Igli Tare. La Juve lo valuta sui 25 milioni di euro e il cartellino non è dunque un problema, ma serve un sacrificio da parte del giocatore per dare il via ad una vera e propria trattativa.

Il Milan, però, ci sta pensando per davvero. Sullo sfondo c’è anche l’idea Mitrovic, anche lui impegnato in Albania-Serbia. Ma ci sarebbero anche altri due profili sul taccuino di Tare, Milenkovic e Djimsiti, due difensori di esperienza. Uno dei due potrebbe affiancare il giovane che il Diavolo vuole acquistare. Igli Tare, dunque, ha preso appunti e di nomi segnati sul taccuino ne ha scritti tanti