Doppio ruolo allenatore-Ct Nazionale: la scelta ricade su Conte

Novità importanti sul nuovo allenatore dell’Italia dopo l’esonero di Luciano Spalletti. La scelta è stata presa: il punto della situazione

Il 3 a 0 contro la Norvegia ha mandato in crisi il sistema calcio italiano. Un ko pesantissimo che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti. Un esonero annunciato addirittura dallo stesso Commissario tecnico. Ora è caccia al sostituto: la volontà sarebbe quella di puntare su Claudio Ranieri, legato, però, alla Roma.

La Figc sta dunque insistendo per avere il dirigente dei giallorossi, che intende mantenere l’accordo con i Friedkin. Proprio per questo si sta parlando di un possibile doppio incarico. E’ attesa una decisione a breve. Così in alternativa si pensa a Stefano Pioli, che piace anche alla Fiorentina. A breve, dunque, la Federazione prenderà la sua scelta. Serve fare in fretta per ripartire: fallire ancora una volta la qualificazione ai Mondiali sarebbe davvero inaccettabile.

La scelta degli azzurri: Conte preferito ad Allegri

Ma in queste ore, il popolo italiano si sta davvero scatenando. Basta farsi un giro sui social per leggere le idee dei tifosi: di certo la decisione di esonerare Luciano Spalletti trova d’accordo tutti, dopo la brutta figura di venerdì. Ma i sostenitori azzurri si aspettavano anche le dimissioni di Gravina.

Ai tifosi della Nazionale, Calciomercato.it, ha così chiesto – attraverso un sondaggio su X – quale sarebbe la scelta giusta per salvare l’Italia.

La proposta fatta, vista l’assenza di big, è stata quella di un doppio incarico per i migliori tecnici già su una panchina di Serie A. Così la scelta dei votanti è ricaduta su Antonio Conte. E’ complicato pensare che Aurelio De Laurentiis dia il via libera a questa opzione, ma i tifosi non hanno davvero dubbi: per il 50,9% il mister pugliese dovrebbe tornare a guidare la Nazionale, senza lasciare il Napoli.

La seconda opzione più votata è stata quella di Massimiliano Allegri, che dopo un anno senza allenare, guiderà un Milan, che verrà rivoluzione durante questo calciomercato estivo. Il livornese col doppio incarico ha raccolto il 28,9% dei voti, precedendo da Maurizio Sarri (11,4%). Anche quest’ultimo è ripartito, dalla Lazio, dopo un anno fuori. Ultima scelta, con il solo 8,8%, è quella di Gian Piero Gasperini, che dopo aver guidato per anni l’Atalanta, ha deciso di lasciare Bergamo e sposare il progetto della Roma.