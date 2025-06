Max Allegri alleato della Juventus: così può risolvere il ‘problema’ Vlahovic

Sono giorni decisamente incandescenti per quanto riguarda il calciomercato, soprattutto quello delle panchine. Ma anche le indiscrezioni sui calciatori non sono da meno

Si va delineando il mosaico degli allenatori che si sfideranno nella prossima stagione per il campionato di Serie A 2025/2026. L’Inter ha chiuso per Cristian Chivu, mentre l’Atalanta ha scelto Ivan Juric. Ma ci sono anche diverse situazioni tra i calciatori importanti da sistemare.

Tra le grandi squadre, chi ha risolto per primo il rebus del nuovo allenatore è stato il Milan grazie al lavoro del direttore sportivo Igli Tare. Il ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero si è concretizzato dopo aver visto sfumare la possibilità di sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli, dopo la conferma del campione d’Italia per gli azzurri.

A quel punto, in poche ore Tare ha mosso i suoi passi concreti e ha riportato a Milano, dopo undici anni, il mister toscano. Adesso, però, è tempo di pensare alla squadra. Luka Modric è il primo tassello, anche in questo caso con un vero e proprio blitz del nuovo uomo mercato del club meneghino, e arriverà da svincolato dopo la fine dell’esperienza col Real Madrid.

Chiaramente, ci sono anche cessioni eccellenti in ballo, come quella di Theo Hernandez. Cercato con insistenza dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, c’è anche la possibilità Liga con l’Atletico Madrid sulle sue tracce. Ma c’è anche il discorso riguardante l’attacco che condiziona le scelte di mercato.

Juventus e Milan parlano di affari: dopo Kalulu, ecco Cambiaso. Pazza idea Vlahovic?

Asse caldo quello tra la Juventus e il Milan che, dopo aver chiuso l’affare Pierre Kalulu l’estate scorsa, riscattato dai bianconeri a titolo definitivo nei giorni scorsi, sembrano aver intenzione di parlare di altre possibili operazioni. Il nome che si sta facendo per sostituire Theo Hernandez è quello di Andrea Cambiaso.

Il polivalente esterno è stato accostato con insistenza al Manchester City nel gennaio scorso, ma non se ne fece nulla. Adesso, come detto, il suo nome torna di moda sulla pagine del calciomercato per questo interessamento del Milan. Ma attenzione, perché potrebbe non essere finita qui.

La Juve ha un problema da risolvere, si chiama Dusan Vlahovic. In scadenza di contratto tra un anno, il serbo è fuori dal progetto e non c’è alcuna possibilità di prolungare l’accordo, da oltre 12 milioni di euro netti a stagione. E il Milan, che perderà Luka Jovic e Tammy Abraham, potrebbe farci più di un pensiero. Santiago Gimenez, arrivato a gennaio, non ha convinto appieno e l’idea Vlahovic rappresenterebbe un validissimo rinforzo per l’attacco.

Chiaramente, bisognerebbe ridurre le pretese economiche, ma con un contratto a lungo termine questa ipotesi potrebbe non essere così peregrina. Allo stato attuale, si tratta solo di indiscrezioni, ma teniamo i fari puntati su questo scenario davvero interessante.