Cremonese in Serie A, ma quanti dubbi sull’allenatore: tutti gli scenari

L’ultima delle neo promosse nel massimo campionato si prepara per la prossima stagione, ma quanti dubbi aleggiano intorno alla panchina: chi sarà l’allenatore

L’avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina della Cremonese potrebbe concludersi dopo la promozione in Serie A. Arrivato nel club lombardo nel settembre del 2023, è rimasto alla guida fino all’ottobre del 2024, per poi essere esonerato. Un solo mese di stop, per poi riprendere in mano la squadra e portarla a una promozione inaspettata, attraverso i playoff.

La vittoria per 3-2 sullo Spezia, arrivato terzo in campionato, ha stravolto i pronostici, portando i grigio-rossi nuovamente nella massima serie dopo solo 2 anni. La figura di Stroppa, però, non convincerebbe particolarmente per la Serie A. Il tecnico ha dimostrato di avere grande stoffa per il campionato cadetto, ma con poco appeal per il grande salto di qualità.

Cremonese, il futuro è incerto: i nomi in pole per la panchina

La figura di Stroppa, quindi, non è solida. Al momento l’allenatore ha dichiarato di godersi il periodo e il trionfo conquistato dopo una stagione lunghissima. Accetterà un eventuale allontanamento, lasciando spazio a un sostituto che non ha ancora un identikit preciso. Quel che è certo, è che si cerca una figura già più esperta nel campionato di Serie A.

Da qui, il primo nome fatto: quello di Alberto Gilardino. L’ex giocatore è stato accostato anche al Pisa e dovrà valutare ogni proposta prima di decidere. L’avventura al Genoa si è conclusa con un brusco esonero, ma il tecnico ha dimostrato di poter guidare una squadra verso la salvezza. Ovviamente, andrà messo nelle giuste condizioni per farlo.

Potrebbe stuzzicare anche il nome di Alessandro Nesta, che quasi sicuramente lascerà il Monza retrocesso in Serie B. Un altro campione del mondo in cerca di destinazione. Non si deve sottovalutare neanche la figura di Marco Giampaolo, che appare più vcino a un addio dal Lecce rispetto a quanto emerso nelle scorse giornate.

Rivale della Cremonese, sarà proprio il Pisa, che saluterà Filippo Inzaghi. Anche i nerazzurri sono alla ricerca di una nuova guida tecnica esperta e solamente il progetto più convincente permetterà di scoprire la scelta dell’allenatore del futuro. I toscani partono avanti per il livello della rosa, ma il calciomercato degli allenatori è imprevedibile e riserverà ulteriori sorprese nelle prossime settimane. Stroppa, intanto, si gode ancora la festa.