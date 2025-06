Serie A: Gilardino nuovo allenatore, c’è il sì del presidente

Dopo l’avventura finita con il Genoa, l’ex attaccante sembra essere pronto a tornare in panchina per iniziare una nuova esperienza

Alberto Gilardino è pronto a tornare in panchina dopo aver finito la sua esperienza con il Genoa. Un esonero che ha sicuramente segnato molto il tecnico. L’ex attaccante si è preso del tempo per ricaricare le pile e tornare in panchina per rilanciarsi e dimostrare le qualità. E presto per lui ci potrebbe essere una nuova chance nel nostro campionato.

Secondo quanto riferito da Schira, ci sarebbero stati dei contatti fra Gilardino e un club di Serie A per affidargli la panchina. Per il momento si è nel campo delle ipotesi perché non sono state prese delle decisioni definitive. Ma il tecnico ha sicuramente aperto a questa opportunità e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e quali saranno le scelte della squadra e anche dell’allenatore per la stagione che inizierà in futuro.

Gilardino in Serie A: ecco con chi firma

L’avventura di Gilardino al Genoa non è finita sicuramente nel migliore dei modi. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci sono delle certezze. Al momento il club sta facendo tutti i ragionamenti del caso per capire se alla fine si potrà arrivare all’accordo e consentire al tecnico di tornare nuovamente in panchina.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Cremonese potrebbe optare per Gilardino in panchina in caso di rottura con Stroppa. Il club lombardo per il momento ha deciso di prendersi del tempo per decidere e incontrare anche il tecnico della promozione. Per adesso si tratta di una ipotesi, ma un cambio è da tenere in considerazione visto che la squadra starebbe pensando di affidare la guida ad un allenatore che ha dimostrato le proprie qualità in Serie A come per esempio Gilardino.

Il tecnico ha voglia di ritornare ad allenare dopo un periodo di stop. La fine dell’esperienza con il Genoa lo ha sicuramente segnato, ma ora Gilardino ha voglia di tornare nuovamente in panchina e la Cremonese rappresenta una possibilità da tenere in considerazione visto che si tratta di un profilo già sondato nelle scorse settimane. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si potrà evolvere la situazione.