Serie A mangia allenatori: altri due esoneri dopo Gilardino

La tredicesima giornata potrebbe risultare decisiva per il destino di altri allenatori del massimo campionato. Tutti i dettagli

Il Genoa è la terza squadra di Serie A ad aver cambiato allenatore in questa prima parte di stagione. La prima è stata la Roma, con Juric al posto di De Rossi. La seconda è stata il Lecce, il quale ha mandato via Gotti dopo il pari con l’Empoli. Al suo posto il ‘Maestro’ desaparecido Giampaolo. Poi di nuovo la Roma, che il giorno dopo i salentini ha cacciato Juric optando, al termine di una sorta di casting in salsa americana, per il ritorno di Claudio Ranieri.

Gilardino non è stato esonerato per i risultati. La sua squadra era in ripresa, 4 punti nelle ultime due contro Parma e Como, con tanto di uscita dalla zona retrocessione. Dietro al licenziamento ci sono forti divergenze sul mercato, con un possibile nuovo scontro che potrebbe aver spinto il club ligure, in cerca di acquirenti visto il tracollo finanziario del fondo 777Partners, al cambio.

Oltre all’esonero, fa discutere e creato malcontento tra i tifosi – che hanno contestato la società – la scelta di affidarsi a Patrick Vieira. Da calciatore il francese è stato un campione, uno di quelli in grado davvero di fare la differenza, mentre da allenatore non ha fin qui mostrato particolare bravura. Per giunta ai tempi del Nizza è anche andato allo scontro con Balotelli, appena ingaggiato dai rossoblù su precisa richiesta di… Gilardino.

Da Nesta a Vanoli passando per Di Francesco: esoneri in Serie A, avanti gli altri

L’avventura dell’ex Inter, ma ex pure di Juventus e Milan, inizierà subito con uno scontro salvezza: avversario al Ferraris, domenica 24 alle 12.30, il Cagliari di un allenatore esperto in tal senso, Davide Nicola. L’altro scontro salvezza di giornata sarà quello tra Venezia e Lecce, in programma lunedì sera in Laguna. Giampaolo all’esordio contro un Di Francesco a dir poco traballante.

‘Goldbet’ e ‘Betflag’ quotano a 1,35 l’esonero di Di Francesco entro fine 2024. In compagnia del Venezia, ultimo in classifica con appena 8 punti, c’è pure il Monza di Alessandro Nesta: il licenziamento dell’ex difensore di Lazio e Milan è a una quota ancora più bassa: 1,20. Domenica alle 15 i brianzoli giocheranno in casa del Torino, che dopo una partenza super è colato a picco, complice anche l’uscita di scena di capitan Zapata per un grave infortunio.

Dalle stelle alle stalle per Vanoli, il quale ha perso sette delle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia. E ora pure la sua posizione sarebbe a rischio. Cairo che lo manda via è quotato a 2, meno dei licenziamenti di Nicola (2.50) e Zanetti (3) del Verona, sabato alle 15 avversario dell’Inter.