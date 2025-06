Un grande ex per il dopo Inzaghi, Inter al bivio: “Simeone o Mourinho”

In casa nerazzurra si pensa al nuovo allenatore. Serve esperienza e un profilo pronto dopo il pesante ko contro il Psg in Champions

Un nuovo allenatore per ripartire. Il mondo Inter, ormai da qualche giorno, sta pensando al dopo Simone Inzaghi. In casa nerazzurra, d’altronde, bisogna guardare avanti dopo la pesante sconfitta contro il Psg, in finale di Champions League, di cui si continuerà a parlare ancora tanto.

Queste, ovviamente, sono le ore dell’ormai ex allenatore dell’Inter, che ha comunicato poche ore fa la sua decisione. Nei giorni scorsi sono stati accostati alla panchina del club milanese diversi allenatori. Si è scritto tanto di Massimiliano Allegri come primo candidato al dopo Inzaghi, ma l’accordo con il Milan, prima della finale, ha spazzato via ogni possibilità, evitando eventuali ribaltone.

Si è, dunque, fatto il nome soprattutto di Cesc Fabregas, oltre a quelli di Roberto De Zerbi e Patrick Vieira. Profili che non convincono totalmente la piazza, che preferirebbe avere un allenatore più navigato. Dalla Spagna nelle scorse ore è avanzata l’idea Diego Pablo Simeone. All’ex centrocampista nerazzurro l’esperienza di certo non manca.

Simeone all’Inter, la reazione social

Mancini Simeone ? Uno ci ha lasciati a metà ritiro nella seconda parte della sua esperienza all’Inter, l’altro non ha visto una Champions in tanti anni e soldi spesi all’Atletico di Madrid — Roberto (@Roberto_1908) June 3, 2025

È tempo di cambiare. Se dovesse andare via Inzaghi gli unici che sarei disposto a prendere sono Cesc, o Simeone. Nessun altro.#inter — interista since 2007 (@angeloo1908) June 1, 2025

#Inter leggo nomi di allenatori indegni. Unici tre potenzialmente buoni se Inzaghi va via? Fabregas, Negelsman e Simeone. Gli altri Ve li potete mettere dove potete immaginare. #FCIM — Filippo92⭐⭐ (@Filippo923) June 2, 2025

Spero rimanga Inzaghi .ma l’unico nome che può sostituirlo è solo uno :SIMEONE.punto — Ciro (@Ciro10inter) May 25, 2025

Se proprio Inzaghi ci lascia prendiamo fabregas l’unico che mi incuriosisce sarebbe un sogno Simeone ma è impossibile #inter — Teresa 🧸🧸🦋🦋 (@Teresa75641417) June 3, 2025

però siamo d’accordo che tra lui e fabregas, solo simeone sarebbe in grado di gestire una patata bollente come l’inter post finale — Francescö🧉⭐️⭐️ (@xaprile11) June 3, 2025

In caso di addio di Inzaghi, l’Inter ha bisogno di un nome forte in panchina, tipo Simeone o Mourinho, se si va a prendere Fabregas o De Zerbi, si rischia un ridimensionamento come accaduto alla Juve con Motta. — Luigi Loffredo (@LuigiX1987) June 3, 2025

Sarebbe un sogno IL CHOLO SIMEONE

Ma purtroppo arriverà un dilettante allo sbaraglio del nostro campionato. Marotta si deve dimettere @Inter — #Babb0NataleInzaghi (@BadreMuraddi) June 3, 2025

E’ chiaro come molti tifosi sarebbero ben felici di accogliere Diego Simeone sulla panchina dell’Inter, ma qualcuno non appare del tutto convinto, per il fatto che l’ex centrocampista nerazzurro in questi anni non sia riuscito a far bene in Champions League nonostante i tanti soldi spesi. C’è poi chi sogna il ritorno di Jose Mourinho. La patata bollente scotta troppo e serve una guida davvero all’altezza.