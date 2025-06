Inter, De Zerbi al posto di Inzaghi: l’annuncio ha chiuso il cerchio

Oggi l’allenatore piacentino incontrerà i nerazzurri per comunicare la propria decisione finale

Ancora scottato dalla batosta subita in finale di Champions League contro il PSG, l’Inter è alle prese ormai da settimane con un altro tema scottante: il futuro di Simone Inzaghi. Già nell’immediato post partita, l’ex Lazio aveva rilasciato dichiarazioni dal sapore di addio, figlie di un accordo sullo stipendio già raggiunto con l’Al-Hilal.

Piero Ausilio e Beppe Marotta proveranno a giocare le carte di un mercato ambizioso (Luis Henrique ha svolto le visite mediche oggi) e di un adeguamento importante per provare a convincere l’allenatore piacentino, ma dall’Arabia filtra un grande ottimismo circa la fumata bianca definitiva con l’ex squadra di Jorge Jesus.

Panchina Inter, De Zerbi conferma: “Sto bene a Marsiglia”

Per non farsi cogliere impreparata, tuttavia, la dirigenza nerazzurra ha già da tempo avviato il casting per l’eventuale sostituto di Inzaghi e in cima alla lista figura il nome di Cesc Fabregas. Ritenuto il profilo ideale sia dal punto di vista del gioco, sia sotto il profilo caratteriale, il tecnico spagnolo non ha ancora formalizzato il rinnovo con ricco adeguamento con il Como, proprio in attesa di sviluppi interessanti.

Nelle scorse ore, si è parlato anche della suggestione Roberto De Zerbi, ma le ultime dichiarazioni dell’ex Sassuolo hanno confermato le anticipazioni di Calciomercato.it in merito alla volontà di non muoversi dalla Francia. “Non ho avuto contatti con altri club e sto bene al Marsiglia“, ha detto il tecnico bresciano a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Foggia.