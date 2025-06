Dalla Juve al Milan: Allegri lo riabbraccia, la decisione è presa

Dal bianconero al rossonero per il giocatore che è particolarmente apprezzato dal tecnico livornese: la scelta è netta

Sono ore frenetiche per il calciomercato del Milan. Igli Tare ha premuto subito il piede sull’acceleratore, riuscendo a mettere le mani sul nuovo allenatore. Una volta esonerato Sergio Conceicao, è così arrivata la firma di Massimiliano Allegri.

Per il livornese un contratto importante: un triennale (due anni con opzione per il terzo) a oltre cinque milioni di euro netti a stagione, con diversi bonus legati ai piazzamenti. L’accordo stipulato a queste condizioni certifica quanto l’ex Juventus sia centrale nel progetto rossonero. Un cambio di rotta importante rispetto al passato. Massimiliano Allegri così è pronto a dire la sua anche sul calciomercato, sia in entrata che in uscita, per un Milan che dovrà essere costruito a sua immagine e somiglianza per risollevarsi e lottare per lo Scudetto.

Il tifoso del Diavolo in questi giorni ha dovuto fare i conti con le tantissime notizie legate al futuro di diversi big: da Theo Hernandez, passando per Mike Maignan e Rafa Leao, il rischio che qualcuno saluti il Diavolo è davvero concreto. Senza dimenticarsi poi di Tijjani Reijnders. Se il Manchester City dovesse presentarsi con oltre 70 milioni di euro, il Milan faticherebbe a non dare il via libera.

Milan, Allegri lo prende in rossonero

Presto, però, ci sarà spazio anche per il calciomercato in entrata, con diversi giocatori che il Milan è pronto ad accogliere. Samuele Ricci resta in cima alla lista dei desideri e l’affare è destinato a decollare, a prescindere dall’addio di Reijnders. Poi attenzione ad alcuni elementi che in passato hanno fatto bene con Massimiliano Allegri e che il tecnico potrebbe spingere per riabbracciarli.

Così, Calciomercato.it – attraverso il profilo X – ha chiesto ai propri utenti quale suo ex giocatore farebbe più comodo al tecnico toscano in rossonero. Chi ha preso parte al sondaggio, ha deciso di premiare Adrien Rabiot. Il francese, che nelle scorse ore si è detto pronto a tornare a giocare con Allegri, ha ricevuto il 41,4% dei voti.

Alle sue spalle si è piazzato Cambiaso, che la Juventus vorrebbe vendere e che rappresenterebbe il dopo Theo Hernandez. Per l’ex Genoa, il 26,4%. Una percentuale che lo pone davanti a Federico Chiesa (20,7%). Al quarto posto si piazza, infine, Kostic, che non va oltre l’11,5%.