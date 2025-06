Il fattore che spinge Fabregas all’Inter, c’è già il primo colpo

C’è già un affare chiuso da parte dei nerazzurri, che fa esultare lo spagnolo. Ecco i calciatori sul taccuino dello spagnolo in caso di approdo a Milano

E’ ancora viva nei cuori e nelle menti dei tifosi dell’Inter, il pesantissimo ko contro il Psg. Un ko inaspettato che difficilmente verrà dimenticato a breve, ma da domani il club nerazzurro dovrà tornare a pensare al futuro.

Un futuro che potrebbe essere senza Simone Inzaghi. Nella giornata di martedì, con il summit previsto con la dirigenza milanese, capiremo se le parti decideranno di andare avanti insieme o meno. Beppe Marotta si è esposto, manifestando pubblicamente la volontà di proseguire con l’ex Lazio. Inzaghi, invece, sta pensando seriamente di dire addio all’Inter e di ripartire da un’altra squadra.

L’offerta dell’Al Hilal lo stuzzica non poco e se non dovessero arrivare le rassicurazioni sul mercato, la separazione diventerebbe realtà. Domani dunque sarà il giorno della verità. Senza Inzaghi, Beppe Marotta e i suoi uomini sarebbero poi chiamati a trovare un sostituto all’altezza della situazione.

Fabregas per il dopo Inzaghi: i nomi per rafforzare l’Inter

Non è un segreto che il presidente dell’Inter avrebbe, eventualmente, puntato su Massimiliano Allegri. Il Milan, però, come è noto, ha già chiuso per il tecnico livornese, togliendolo dal mercato.

Così i nerazzurri, in caso di addio di Inzaghi, sarebbero chiamati a guardare altrove, e più precisamente a pochi km da Milano. Ovviamente, stiamo facendo riferimento a Cesc Fabregas. Lo spagnolo, messosi in luce al Como è sicuramente uno dei nomi in cima alla lista, ma sappiamo bene quanto sia difficile convincere i lariani a liberarlo.

In caso di accordo tra le parti, l’ex centrocampista potrebbe richiedere delle garanzie tecniche per sposare il progetto nerazzurro. Facile a quel punto pensare, a Nico Paz, che l’Inter segue da tempo, senza però, essere riuscita a strapparlo al Como. Con il Real Madrid, che detiene il diritto di ricompra, d’altronde, la matassa non è certo semplice da sbrogliare.

Sarebbe, invece, molto più semplice prendere Lucas Da Cunha, uno dei gioielli modellati da Fabregas, che porterebbe ben volentieri a Milano. Il prezzo, però, non sarebbe basso. Lo spagnolo, poi punterebbe anche a rafforzare il reparto offensivo con una punta da aggiungere a Thuram e Lautaro Martinez, ma potrebbe servire anche un esterno come Abde Ezzalzouli, per creare un’alternativa di gioco al solito 3-5-2.

I nerazzurri, però, un giocatore che piace tanto a Fabregas lo ha già preso e stiamo parlando di Susic che lo spagnolo e il Como avrebbero voluto portare in azzurro.