Serie A, Donnarumma chiama una big: l’annuncio

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG non si è espresso sul suo rinnovo: ora chiama una big della Serie A, la verità

Nuovo annuncio da Milano per quanto riguarda la decisione futura del portiere del Paris Saint-Germain. Ancora un trionfo per Donnarumma che festeggerà nelle prossime ore insieme ai propri compagni per poi prendere parte alla spedizione azzurra della Nazionale. Sfide importanti per il Ct Luciano Spalletti che si affiderà al numero uno originario di Castellammare di Stabia: ecco la sua volontà.

Le big d’Europa continuano a pensare a Donnarumma in caso di addio da Parigi. Una mossa vincente per assicurarsi uno dei migliori portieri al mondo: ancora un successo da incorniciare per il classe 1999 che può vantare ormai un’esperienza fuori dal comune. Grazie a Sinisa Mihajlovic ha esordito da giovanissimo in Serie A: ora potrebbe tornare subito in Italia. Ecco il nuovo dettaglio tutto da scoprire per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per l’annuncio definitivo.

Calciomercato, la verità su Donnarumma: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla decisione definitiva. Il portiere del PSG è pronto a cambiare aria dopo gli anni ricchi di successi sotto la Tour Eiffel: spunta il nuovo annuncio da Milano.

Come svelato da SportMediaset, Gianluigi Donnarumma è pronto a tornare in Serie A. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato accostato anche al Napoli nelle ultime ore, ma anche l’Inter continua a monitorare la sua situazione contrattuale. L’estremo difensore italiano dovrebbe prendere una decisione in ottica futura: sarà rinnovo con il top club francese o potrebbe anticipare la sua partenza.

Il Napoli avrebbe pensato a lui in caso di addio di Alex Meret: la fumata bianca per il rinnovo contrattuale del portiere friulano non è ancora arrivata. La dirigenza dell’Inter è sempre molto attenta a colpi di spessore internazionale, ma ora dovrà prima capire le reali intenzioni di Simone Inzaghi in ottica futura.

Donnarumma proverà a discutere con il suo agente Vincenzo Raiola per capire il suo futuro. Tutto può cambiare in poche ore: le big della Serie A lo vorrebbe subito in vista della prossima stagione. Ecco la novità assoluta per puntare in alto: ormai ci siamo per l’ok a titolo definitivo. Si sogna in grande per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma.