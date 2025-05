Inter, non solo Donnarumma: doppio colpo dal PSG dopo la finale

Scelta fatta per il club milanese, in due possono arrivare dalla capitale francese secondo i desideri dell’ambiente

Calcio ma anche calciomercato, in un doppio intreccio spesso inestricabile. Nei giorni in cui si conclude la stagione e si mettono le basi per la prossima, inevitabilmente, si parla sia del campo che dei possibili cambi di casacca e trasferimenti anche di una certa importanza. Così è andata anche a margine della finale di Champions League tra Inter e Psg.

Di motivi di interesse, da questo punto di vista, del resto ce n’erano e neanche pochi. Anche perché in campo, tra le fila dei francesi, erano davvero tante le vecchie conoscenze del campionato italiano, su cui posare gli occhi. Lasciando quanto meno immaginare qualche possibile affare in chiave nerazzurra, visti anche i rumours degli scorsi mesi che erano stati piuttosto numerosi, e non è detto che non lo siano anche nelle prossime settimane.

Inter, i tifosi sognano: Donnarumma ma anche il ritorno di Hakimi nei sondaggi di CM.IT

La redazione di Calciomercato.it, tramite i consueti sondaggi sui propri canali social, aveva chiesto ai propri utenti chi dal Psg l’Inter avrebbe fatto meglio a riportare in Italia. Con un doppio verdetto: non soltanto Donnarumma ma anche il grande ex Hakimi.

Da un lato, il portiere della Nazionale ha stravinto il sondaggio postato sul nostro canale ‘X’, ottenendo il 48,1% dei voti. Curiosamente, però, Donnarumma, sul sondaggio Telegram, aveva riportato appena il 4% delle preferenze. In quel caso, a prevalere è stato Hakimi, con il 42% dei voti. Il marocchino, invece, era arrivato ‘solo’ in seconda posizione sul sondaggio su ‘X’, con 26,9% delle preferenze. Non particolarmente gettonati, invece, i vari Kvaratskhelia, Fabian Ruiz e Marquinhos.

Fantamercato, suggestioni, o possibilità che il doppio affare si concretizzi davvero? Al momento, difficile sbilanciarsi, ma lo sappiamo, le vie del mercato sono infinite e dunque occhio alle possibili sorprese.