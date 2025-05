Donnarumma dal PSG all’Inter: annuncio esplosivo prima della finale Champions

Le ultime sul futuro del portiere del PSG, avversario stasera dell’Inter a Monaco di Baviera ma anche obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra

‘Gigio’ Donnarumma è atteso tra i grandi protagonisti della finale Champions tra PSG e Inter in programma questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il portiere ex Milan ha fin qui disputato una stagione super, trascinando con prestazioni straordinarie la squadra di Luis Enrique all’appuntamento stagionale più importante.

Non è un mistero, Donnarumma è da tempo nel mirino della stessa Inter. Marotta e Ausilio pregustano il colpaccio a zero, visto che il classe ’99 è in scadenza contrattuale nel 2026 e, al momento, non ha ancora trovato un accordo con il club transalpino per il prolungamento.

Inzaghi esclude Donnarumma all’Inter: “Ha dei limiti”

A proposito di Donnarumma e del suo non impossibile trasferimento all’Inter, l’inviato di Calciomercato.it in Germania Giorgio Musso ha interpellato Hussein Yassin di ‘BeIN Sports’.

“Donnarumma all’Inter? Dipende da quale Inter ci sarà – ha risposto Hussein Yassin – Se Inzaghi resterà, io non lo vedrei bene in nerazzurro perché il gioco si basa molto sul lavoro coi piedi del proprio portiere. Donnarumma è bravo tra i pali, mentre ha dei limiti con i piedi…”.