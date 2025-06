Inzaghi-Inter aria d’addio: l’erede arriva dalla Serie A

Il futuro della panchina dell’Inter è tutto da decifrare. Ecco la scelta fatta dai tifosi

La finale persa in maniera pesantissima dall’Inter contro il Paris Saint Germain potrebbe rappresentare anche il capolinea dell’avventura milanese di Simone Inzaghi.

Infranto il sogno europeo sotto la cinquina di Douè e soci, la truppa nerazzurra si lecca le ferite e cerca di capire quali siano state le cause di una debacle così pesante e fragorosa. Inevitabilmente in questi casi sul banco degli imputati ci finisce soprattutto l’allenatore rimasto enigmatico sul suo futuro nel post partita.

Inzaghi ha infatti evidenziato: “Mia ultima partita sulla panchina dell’Inter? Vedremo nei prossimi giorni con la società, dopo la seconda finale persa in tre anni, c’è troppa delusione e amarezza per pensare a questo. La società è sempre con noi e sempre molto presente. L’Inter partirà con lei in America? A questa non so rispondere in questo momento”.

La prospettiva per Inzaghi è quella di poter sposare la proposta dall’Arabia Saudita di cui tanto si è parlato in questi giorni. Sono state settimane di riflessioni di fronte all’offerta da 25-30 milioni l’anno più vari bonus.

Calciomercato Inter, Inzaghi aria di addio: scelta su Fabregas

L’Al-Hilal è alla finestra per Inzaghi che nelle prossime ore insieme all’Inter prenderà le proprie decisioni in merito al prossimo futuro.

C’è dunque aria di addio in casa meneghina mentre sui social si pensa già al possibile futuro. Su X abbiamo infatti chiesto nel sondaggio odierno l’Inter a chi dovrebbe affidare il nuovo ciclo per il potenziale post Inzaghi.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🤔 #Inzaghi–#Inter, aria di addio e riflessioni nerazzurre in corso: a chi dovrebbero affidare il nuovo ciclo ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 1, 2025

Con uno schiacciante 48,8% ha trionfato nel sondaggio Cesc Fabregas che tanto bene ha fatto sulla panchina del Como al suo primo anno di Serie A.

Alle spalle dello spagnolo si sono piazzati più o meno con cifre simili tra di loro i vari Chivu, De Zerbi e Vieira.