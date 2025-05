PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 5-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

Voti, top e flop della finalissima di Champions League dell’Allianz Arena di Monaco. Nerazzurri travolti dalla squadra di Luis Enrique

Non c’è storia nell’ultimo atto della Champions League: il Paris Saint-Germain umilia l’Inter con un pokerissimo (5-0) e conquista la sua prima e storica Coppa dei Campioni.

L’Inter è subito alle corde, Dembele e l’imprendibile Doue fanno quello che vogliono sul prato dell’Allianz Arena. Il giovanissimo francese è il grande protagonista della finale con una doppietta e un assist, mentre all’inizio l’ex Hakimi – che non ha esultato – aveva portato in vantaggio il PSG. Nel finale chiudono i conti Kvaratskhelia e il neoentrato Mayulu.

È festa grande per Luis Enrique, alla sua seconda Champions in carriera. Mentre Simone Inzaghi ne esce distrutto e con tanti punti interrogativi sul matrimonio con l’Inter.

Le pagelle di PSG-Inter: mago Dembele, disastro Dimarco

PSG

TOP PSG: Doue 9 – E pensare che era in ballottaggio con Barcola… Schianta l’Inter con una doppietta d’autore e l’assist al bacio per la rete del vantaggio firmato dall’ex Hakimi. Incontenibile: Mbappe chi?

TOP PSG: Dembele 8 – Attacco debordante da parte del Paris, con il numero dieci che incanta regalando magie. Come il tacco sublime che porta al 3-0 dello scatenato Doue. Decisivo anche sul secondo gol e il poker calato da Kvara. Mago.

Donnarumma 6,5

Hakimi 7,5

Marquinhos 7

Pacho 6,5

Nuno Mendes 6,5 (77′ Lucas Hernandez SV)

Joao Neves 7 (84′ Zaire-Emery SV)

Vitinha 7,5

Fabian Ruiz 6,5 (84′ Mayulu 7)

Doue 9 (67′ Barcola 6,5)

(67′ Barcola 6,5) Dembele 8

Kvaratskhelia 7,5 (84′ Ramos SV)

All. Luis Enrique 9

INTER

FLOP Inter: Dimarco 3 – Non si salva nessuno dell’Inter, con il canterano in balia dello scatenato Doue. Soffre le pene dell’inferno, letteralmente in bambola: come tutta l’Inter.

FLOP Inter: Barella 3 – Non è più lui, da un paio di mesi a questa parte. Serviva il suo carisma, ma come tutti gli altri senatori sparisce nella partita più importante. Che peccato.

Sommer 4,5

Pavard 4 (53′ Bisseck SV; 62′ Darmian 4,5)

Acerbi 4

Bastoni 4

Dumfries 4,5

Barella 3

Calhanoglu 4 (70′ Asllani 5)

Mkhitaryan 4,5 (62′ Carlos Augusto 4,5)

Dimarco 3 (53′ Zalewski 4,5)

(53′ Zalewski 4,5) Thuram 5

Lautaro Martinez 4

All. Inzaghi 2

Finale Champions League, il tabellino di PSG-Inter: fantasma Lautaro, bis Luis Enrique

PSG-INTER 5-0

12′ Hakimi; 20′ e 63′ Doue; 73′ Kvaratskhelia; 87′ Mayulu

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (77′ Lucas Hernandez); Fabian Ruiz (84′ Mayulu), Vitinha, Joao Neves (84′ Zaire-Emery); Kvaratskhelia (84′ Ramos), Dembele, Doue (67′ Barcola). A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Kimpembe, Zague, Kang-in Lee. Allenatore: Luis Enrique

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (53′ Bisseck; 62′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (62′ Carlos Augusto), Dimarco (53′ Zalewski); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Kovacs (Romania, voto 6,5)

VAR: Higler

Ammoniti: Zalewski (I), Doue (P), Thuram (P)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 0′, presenti 75.024 spettatori per la finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco.