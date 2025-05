Champions League, Inter mai in partita e umiliata: il Psg cala il pokerissimo

Con una prestazione sontuosa i parigini hanno portato a casa la finalissima: ecco tutte le emozioni del match

Vittoria senza se e senza ma. Dominando la gara dal primo all’ultimo minuto, il Psg fa sua la finalissima di Monaco con un perentorio 5-0: Inter annichilita dalle reti di Hakimi, dalla doppietta di Doué e dai sigilli nell’ultimo quarto di gara di Kvaratskhelia e Mayulu.

La gara arride subito ai francesi, capaci di sbloccare la contesa grazie al grande ex Hakimi, servito nel migliore dei modi dopo un’imbucata illuminante di Fabian Ruiz. Gli ospiti non riescono a reagire e incassano subito il raddoppio: a firmare il momentaneo 2-0 è Doué. Pur provando ad alzare il baricentro, i nerazzurri non riescono quasi mai ad impensierire Donnarumma neanche al tramonto del primo tempo. Nella ripresa, l’assolo del Psg è ancora più impattante. Al 63′ – capitalizzando un’azione molto ben architettata – Doué timbra il tris. Passano soltanto otto giri di lancette e Kvaratskhelia firma il poker; a chiudere la contesa è Mayulu al minuto 83. Esulta il Psg, piange l’Inter: per Inzaghi è la seconda sconfitta in una finale di Champions.

Rispetto alla finale persa ad Istanbul contro il Manchester, l’Inter questa sera praticamente non è mai scesa in campo. Per spirito di abnegazione e svolte tattiche impresse alla gara, il Psg ha fatto il bello e il cattivo tempo, anestetizzando le fonti di gioco nerazzurre per esaltare un attacco sfavillante. Dopo la vittoria in finale contro la Juventus, arriva dunque un altro successo per Luis Enrique in finale di Champions contro una squadra italiana.

Sulle gambe e mai propositiva, l’Inter ha prestato il fianco allo strapotere dei parigini e chiude nel peggiore dei modi una stagione che getta non poche ombre sul futuro di Simone Inzaghi. Il passivo più ampio mai incassato in una finale in Champions League potrebbe dare il là ad un clamoroso effetto domino.