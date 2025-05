PSG scatenato, Inter in bambola: Hakimi segna e si scusa

Primo tempo di marca parigina all’Allianz Arena: Doue scatenato, l’ex Hakimi apre le marcature e chiede scusa ai tifosi nerazzurri

L’Inter parte malissimo nella finalissima di Champions League a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

I parigini di Luis Enrique tengono il pallino del gioco fin dai primi minuti e già al 12′ trovano la rete del vantaggio grazie ad Hakimi, che a porta vuota deposita la sfera in rete sull’assist al bacio di Doue. Decisivo nella circostanza anche il filtrante di Vitinha.

Ad andare a segno proprio l’ex della sfida, che non esulta sotto la curva destinata ai tifosi dell’Inter e scusandosi con un chiaro gesto delle mani verso di loro. Per il marocchino è il terzo sigillo in questa edizione della Champions, l’8° complessivo in stagione.

PSG-Inter, Doue scatenato: finora non c’è partita neanche sugli spalti

Il Paris Saint-Germain è letteralmente scatenato e al 20′ fa male nuovamente all’Inter dopo una rapida ripartenza, finalizzata dal destro di Doue (preferito dall’inizio a Barcola) che trova anche la sfortunata deviazione di Dimarco, quest’ultimo in grande difficoltà in questa prima parte di gara.

Assist e rete del 2-0 per il giovanissimo attaccante francese, con l’Inter in bambola in questo primo tempo della finalissima dell’Allianz Arena. La curva del PSG canta e trascina i propri beniamini, più silenzioso invece il settore dedicati ai supporters nerazzurri. Non solo per il primo tempo da dimenticare: diversi gruppi del tifo organizzato interista, infatti, non sono riusciti a trovare il prezioso tagliando per l’ultimo atto di Champions.