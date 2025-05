DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Ultimo atto della più importante competizione europea per club: si affrontano le due squadre che hanno fatto meglio in questa edizione

Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 2024/2025.

Si sfidano il Paris Saint-Germain e l’Inter. I parigini, guidati in panchina dallo spagnolo Luis Enrique, sono arrivato fino a questo punto della competizione eliminando i connazionali del Brest ai playoff, poi il Liverpool campione d’Inghilterra di Arne Slot, l’Aston Villa di Unai Emery e, in semifinale, l’Arsenal di Mikel Arteta. Un vero e proprio incubo per le squadre d’Oltremanica.

Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi, al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero pronto a volare in Arabia Saudita dopo questa partita, hanno battuto, in ordine, il Feyenoord giustiziere del Milan di Sergio Conceicao, il Bayern Monaco di Vincent Kompany e il Barcellona di Hansi Flick nel doppio confronto valido per la semifinale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianza Arena di Monaco di Baviera.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-INTER

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Demarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: István Kovács (Romania)

DOVE VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE PSG-INTER

Sky Sport (in abbonamento)

TV8 (in chiaro e in streaming)

Sky Go e Now (in streaming con abbonamento)