Scambio con Osimhen e addio Juve: nuova beffa dopo Conte

Dopo l’allenatore, l’ambiente juventino vede allontanarsi anche l’attaccante: la mossa dei partenopei spiazza tutti

I primi giorni di calciomercato, a conclusione della stagione, hanno già riservato non pochi colpi di scena. Uno dei principali, quello della permanenza di Antonio Conte al Napoli. Se nelle scorse settimane sembrava che il tecnico pugliese potesse già salutare gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto è cambiato tutto. E gli argomenti di De Laurentiis hanno convinto l’ex Ct a prolungare la sua avventura con i partenopei. Spiazzando la Juventus che sognava il suo ritorno. Ma per i bianconeri, le brutte notizie non sono finite.

Momento decisamente delicato a Torino, con l’addio di Cristiano Giuntoli, che ha pagato gli esiti di due stagioni non entusiasmanti e la gestione, specialmente in quella appena conclusa, non ottimale a livello di mercato e di spogliatoio. Ora, i bianconeri devono ripensare i parametri della loro ricostruzione, tra la scelta di un altro allenatore e le mosse di mercato. Si allontana anche Osimhen, che sarebbe stato uno dei cavalli di battaglia dell’ex dt partenopeo sul mercato. Anche perché il Napoli sembra aver deciso il futuro del nigeriano, riservando una ulteriore doppia beffa ai grandi rivali.

Manchester United su Osimhen, Juventus gelata: il Napoli chiede Hojlund

In questi giorni, come riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Matt Heargreaves e altri emissari del Manchester United avrebbero incontrato De Laurentiis e Manna, per parlare proprio di Osimhen ma non solo.

Pare infatti che la richiesta degli azzurri, per acconsentire alla cessione del capocannoniere della Serie A 2022/2023, in questa stagione al Galatasaray, sia stata di 40 milioni di euro più il cartellino di Rasmus Hojlund, facendo capire agli inglesi che per Osimhen ci sono anche altre offerte. Il danese è un altro degli obiettivi della Juventus, ma se questa trattativa dovesse decollare sfumerebbe anche lui. L’ex Atalanta sarebbe stato individuato dagli azzurri come centravanti di scorta ideale da piazzare alle spalle di Lukaku, riuscendo oltretutto anche a monetizzare dalla partenza definitiva di Osimhen.