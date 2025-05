Non solo Reijnders, anche il Bayern assedia il Milan: triplo addio da 200 milioni

Il Milan rischia di perdere i pezzi. Non solo il centrocampista olandese: così il Diavolo incassa davvero tanto

Sarà un’estate calda per il Milan, che in pochi giorni ha ufficializzato Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Una delle prime richieste fatte dall’ex Juve è stata quella di risolvere quanto prima le situazioni più spinose riguardanti i big della rosa.

A partire dalla grana Tijjani Reijnders, con il Manchester City pronto all’affondo decisivo già nei prossimi giorni. Ovviamente saranno prioritari anche i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. Tanta carne al fuoco che rischia di bruciarsi, anche perché ben presto Tare potrebbe dover fare i conti anche con altre questioni.

Senza Champions League e senza un programma chiaro per il futuro, tanti protagonisti del Milan di questi anni sono portati a riflettere. Lo sta certamente facendo Christian Pulisic e ben presto potrebbe farlo anche Rafa Leao. Sono giocatori sui quali il Milan vuole puntare e per lasciarli andare servirebbero offerte da oltre 80 milioni di euro. D’altronde hanno contratti ricchi e non c’è alcun motivo per fare sconti.

Calciomercato Milan, Leao nel mirino del Bayern Monaco

Proprio per il portoghese potrebbero aprirsi nuovi scenari. Il suo nome è da tempo sul taccuino del Barcellona. I blaugrana, però, non hanno mai messo sul piatto una proposta concreta. Così attenzione ad altre squadre, che stanno maturando l’idea di presentare un’offerta al Milan. In Inghilterra, Arsenal e Chelsea sono interessati, ma anche in Germania c’è chi è pronto a provarci.

La notizia è stata data da Sky Sport Germania: il noto agente Jorge Mendes e Max Eberl avrebbero parlato di Rafa Leao. Il nome del portoghese è dunque sul taccuino dei bavaresi, che sono alla ricerca di un esterno d’attacco mancino di alto livello. Rafa Leao, però, non sarebbe nemmeno il primo della lista. Il preferito dei tedeschi, risulterebbe, infatti, Kaoru Mitoma.

Il Bayern Monaco, che ha messo gli occhi anche su Malick Thiaw, valutato dal Milan sui 30/35 milioni di euro, sta sondando, dunque, il mercato, alla ricerca del nome giusto e tra i profili che piacciono c’è anche Rafa Leao. Il futuro del portoghese potrebbe quindi essere lontano da Milan.