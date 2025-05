Inzaghi-Arabia e la nuova idea dell’Inter a poche ore dalla finale Champions

Le ultime sul futuro del tecnico piacentino e su quello della panchina nerazzurra nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

È la vigilia della finale di Champions tra PSG e Inter. A Monaco di Baviera Inzaghi potrebbe disputare la sua ultima partita sulla panchina nerazzurra. Nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube, con l’inviato in Germania Giorgio Musso, abbiamo parlato lungamente del futuro del tecnico piacentino.

Come ormai noto e come svelato nei dettagli da Calciomercato.it, dall’incontro a Milano con l’emissario dei sauditi fino alla proposta presentata, su Inzaghi spinge forte l’Al-Hilal: sul tavolo circa 25 milioni di euro a stagione per due anni, bonus e benefit vari esclusi. Per Giorgio Musso, il mister interista è molto tentato dall’offerta araba.

“Se ci saranno i presupposti, andremo avanti insieme”. Questa frase, detta nel media day Uefa ad Appiano a inizio settimana, Inzaghi non l’aveva mai pronunciata in quattro anni. Altro indizio sul fatto che l’approdo in Saudi Pro-League sia una possibilità piuttosto concreta

Sarà quantomai decisivo il vertice tra Inzaghi e i dirigenti, che andrà in scena – come sottolinea l’inviato di Calciomercato.it – all’inizio della prossima settimana. Dal 3 giugno in poi ogni giorno potrebbe essere quello giusto per fare chiarezza sul futuro di Simone Inzaghi. Di riflesso, su quello della panchina dell’Inter.

Via Inzaghi? Fabregas in pole, ma all’Inter piace anche Vieira

Ma chi al posto di Inzaghi? Naufragata la pista Allegri, il quale ha firmato col Milan, il nome forte rimane senza dubbio quello di Cesc Fabregas. Piace moltissimo ad Ausilio, il quale sarebbe eventualmente chiamato ad abbattere il muro eretto dal Como. Ma per l’Inter, lo spagnolo potrebbe chiedere espressamente di essere liberato.

Alternative? Musso fa il nome di Patrick Vieira, ex centrocampista nerazzurro che ha fatto un grande lavoro al Genoa. Il francese ha anche una buona esperienza internazionale avendo allenato in Francia e Inghilterra. Il suo agente è lo stesso di Marcus Thuram. Già mesi fa su Calciomercato.it vi svelammo come il suo nome fosse finito nei radar interista.