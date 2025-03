Doppia mossa Inter: nome nuovo per il Colpo in Difesa e occhi su Vieira – Calciomercato.it

Focus sulla panchina nerazzurra e non solo nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato in onda sul nostro canale Youtube

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter sarà uno dei club più attivi. Questo perché, tra giocatori in scadenza e cessioni, il club di Oaktree sarà chiamato a una mezza rivoluzione. Anche l’allenatore non è sicuro di rimanere: Simone Inzaghi ha la fiducia totale della dirigenza, oltre che un contratto fino al 2026, ma come sempre dipenderà dai risultati.

La panchina interista è un tema che è stato trattato nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Il direttore di CM.IT, Eleonora Trotta, ha svelato che anche Patrick Vieira è un nome piuttosto gradito al management nerazzurro.

Inter, occhi su Vieira

Al Genoa, che in poco tempo è riuscito a risollevare, il francese ha confermato di essere un tecnico di assoluto valore, uno dei migliori della nuova generazione di cui parte Fabregas, Alla guida del ‘Grifone’ ha mostra quella personalità che aveva già da calciatore, nonché grande cura dei dettagli e il giusto pragmatismo pure nella gestione del ‘caso’ Balotelli.

L’Inter potrebbe prenderlo in considerazione come eventuale successore di Inzaghi, oppure continuare a seguirlo per un eventuale approdo ad Appiano nei prossimi tre/quattro anni. Come sottolinea Eleonora Trotta, Vieira è apprezzato anche da altri importanti club di Serie A.

Giocò nell’Inter dopo Calciopoli

Vieira è un ex dell’Inter. Da calciatore, oltre a quelle di Milan e Juve, il transalpino ha infatti indossato anche la maglia nerazzurra. Precisamente dall’estate 2006, nei mesi in cui scoppiò Calciopoli con la Juventus retrocessa in B, al gennaio 2010, poco prima del Triplete.

In tre anni e mezzo disputò 91 partite, realizzando 9 gol e altrettanti assist. Tolti quelli d’ufficio, con l’Inter vinse 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Inter, un difensore di prospettiva: occhi su Mane del Borussia Dortmund

Vieira fu un centrocampista straordinario, un fuoriclasse. Ambisce a diventare un grande giocatore anche Filippo Mané, difensore centrale classe 2005 di origini senegalesi. Sul capitano della Primavera del Borussia Dortmund e della Nazionale italiana Under 20, come scritto da Calciomercato.it a inizio febbraio, ha messo gli occhi proprio l’Inter.