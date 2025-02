Inter, grande investimento in difesa. Spunta anche un italiano all’estero | ESCLUSIVO

Marotta e Ausilio già al lavoro per il mercato estivo. Due i colpi per il reparto arretrato di Inzaghi: si guarda in Serie A, ma non solo

L’Inter non è stata di certo tra le società più attive nella sessione invernale di mercato che si è chiusa lunedì. Marotta e Ausilio hanno proceduto alle cessioni in prestito (secco) di Palacios al Monza e (con diritto di riscatto) di Buchanan al Villarreal.

Con la stessa formula, proprio per rimpiazzare l’esterno canadese, è arrivato Zalewski dalla Roma, subito protagonista all’esordio nel derby contro il Milan con l’assist per il pareggio di De Vrij oltre il 90esimo. La dirigenza nerazzurra è già proiettata alla prossima stagione, quando si prospetta una mezza rivoluzione nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi sia nel pacchetto avanzato che in quello arretrato. Per quanto riguarda la difesa, in particolare, c’è da fare i conti con la necessità di svecchiare un po’ il reparto, visti i 36 anni di Acerbi ed i 33 compiuti oggi da De Vrij, che peraltro è in scadenza di contratto. Ecco perché il club di Viale della Liberazione ha intenzione di fare il grande investimento in difesa e guarda soprattutto alla Serie A.

Calciomercato Inter, da Beukema a Gila fino alla new entry Manè: il punto in difesa

Il primo nome sulla lista dell’Inter, da tempo, è quello di Giorgio Scalvini. Ma le alte richieste economiche dell’Atalanta e gli infortuni che stanno minando la carriera del giovane nazionale azzurro, non facilitano l’affare.

Una delle alternative porta ancora a Bergamo, più precisamente allo svedese Isak Hien. Il nome più caldo in queste ore è quello dell’olandese Sam Beukema, preferito al compagno di squadra colombiano Jhon Lucumì. Altro giocatore che piace molto a Inzaghi e alla dirigenza è Mario Gila, ma trattare il trasferimento dello spagnolo con la Lazio non sarà affatto semplice. Sempre viva anche la pista che porta allo sloveno Jaka Bijol dell’Udinese. Ma è probabile che l’Inter faccia due colpi in difesa: oltre al grande colpo, anche uno in prospettiva, magari italiano. Oltre a Nicolò Bertola, seguito anche dalla Juventus e di cui ha parlato il Ds dello Spezia ai nostri microfoni, c’è una new entry. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, gli scout nerazzurri stanno seguendo Filippo Mané, difensore centrale di origini senegalesi classe 2005, capitano della Primavera del Borussia Dortmund e della Nazionale Italiana Under 20. Sfumata la possibilità di prenderlo a costo zero, visto il rinnovo con i gialloneri siglato a gennaio, può comunque liberarsi a costi contenuti. Ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza di mezza Serie A.