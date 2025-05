Inter scatenata: due colpi in attacco dopo Luis Henrique

Da Inzaghi all’attaccante, le ultime sul calciomercato nerazzurro nel programma INTERZONE in onda sul nostro canale Youtube

Il calciomercato dell’Inter è già partito. Dopo Sucic, strappato mesi fa alla Dinamo Zagabria per 14,5 milioni di euro, il club nerazzurro ha chiuso per l’esterno brasiliano Luis Henrique: al Marsiglia circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Entrambi debutteranno al Mondiale per Club.

Per qualcuno l’acquisto di Luis Henrique è un indizio circa la permanenza di Simone Inzaghi. C’è stato infatti l’ok del tecnico piacentino a quello che, sulla carta, sarà l’alternativa a Dumfries. Ma il futuro di Inzaghi si conoscerà soltanto dopo la finale Champions col PSG: l’Al-Hilal è in pressing e ha messo sul tavolo circa 50 milioni per due stagioni oltre a bonus e benefit vari.

“Io Inzaghi in Arabia non ce lo vedo – ha detto Gian Luca Rossi a INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Piuttosto, c’è qualcosa in Europa di alto livello che potrebbe farlo traballare. È vero, però, che Inzaghi vuole delle garanzie. Però ripeto, non sono negativo sulla sua permanenza all’Inter, anzi in questi giorni mi sembra siano arrivati segnali positivi dall’Inter. Poi col carattere che avrei io, vincessi la Champions saluterei… Direi cari Inzaghi out, adesso beccatevi il vostro Allegri (tornato al Milan nel frattempo, ndr) o il vostro Fabregas”.

Inter, colpo in attacco per il Mondiale per Club: Bonny in pole

Va detto che la priorità di Inzaghi rimane sempre l’Inter, che in vista del Mondiale per Club è al lavoro per chiudere un terzo affare di mercato: un attaccante. Come ha sottolineato il nostro Giorgio Musso sempre a INTER ZONE, il nome ‘caldo’ ad oggi è quello di Bonny del Parma, sul quale è forte anche il Napoli. il francese è visto come una sorta di sosia di Marcus Thuram, e nella rosa dell’Inter occuperebbe il ruolo di terza/quarta punta.

Nel corso dell’estate possibili altri movimenti in attacco, specie se dovesse partire Taremi, il quale ha floppato nella sua prima – e forse unica – stagione all’Inter: “Qualora l’iraniano andasse via – ha evidenziato Musso in conclusione – davanti i dirigenti interisti potrebbero piazzare un colpo importante”.