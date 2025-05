Gasperini alla Roma, ma non da solo: scelto il primo colpo dall’Atalanta

Nella Capitale può sbarcare il tecnico in uscita dalla Dea, portando con sé un grande rinforzo: di chi si tratta

La fisionomia della prossima Serie A sarà, con molta probabilità, assai diversa rispetto al torneo che abbiamo appena lasciato. Cambiamenti di una certa rilevanza avverranno soprattutto in panchina, con molte big che si apprestano a trovare una nuova guida tecnica.

Tra le squadre che cambieranno certamente allenatore, l’Atalanta, con l’addio ormai sancito di Gian Piero Gasperini, a conclusione di un lungo ciclo durato nove anni e che ha portato i bergamaschi in pianta stabile tra le grandi del nostro campionato e anche ad una storica affermazione in Europa, lo scorso anno, in Europa League. Ma ora, è tempo di guardare oltre.

Parlando del suo possibile addio, su Calciomercato.it avevamo tracciato il punto sulle possibili pretendenti dell’allenatore di Grugliasco. Con la candidatura della Roma, che prende piede rispetto alle altre, anche se l’ipotesi Juve resiste sullo sfondo. A dispetto delle smentite di qualche settimana fa ad opera di Ranieri, potrebbe essere effettivamente lui l’allenatore per avviare il nuovo ciclo giallorosso. Magari, portando con sé qualche top player da Bergamo.

Roma, colpo top dall’Atalanta insieme a Gasperini: i tifosi sognano Lookman

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, nel classico sondaggio sul proprio canale ‘X’, quale sarebbe il giocatore da prendere per la Roma nella rosa atalantina. Sondaggio vinto largamente da Ademola Lookman.

Il nigeriano ha raccolto quasi la metà delle preferenze tra i votanti (47,2%), staccando nettamente il compagno d’attacco Mateo Retegui (14,8%). Anzi, il secondo più votato è stato il centrocampista Ederson, con il 30,3% dei voti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Si rincorrono le indiscrezioni su un possibile futuro di #Gasperini alla #Roma: dell’attuale rosa dell’#Atalanta, quale giocatore portereste in giallorosso? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 28, 2025

Poche preferenze invece per Scalvini, appena il 7,7%. La curiosità, in ogni caso, è tanta, per capire se il ‘Gasp’, sulla panchina della Roma riuscirà a ripetere quanto mostrato in questi anni a Bergamo, riprovando con una grande piazza dopo l’esperienza di molti anni fa, all’Inter, durata lo spazio di poche partite.