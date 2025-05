Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann

Clamorosa ipotesi per la panchina bianconera: nel mirino, se saltasse il ritorno di Conte, c’è l’allenatore emiliano che potrebbe lasciare l’Inter dopo la finale di Champions

Regna ancora grande incertezza sul prossimo allenatore della Juventus, con il club bianconero che punta sempre su Antonio Conte per la prossima stagione.

La strada si è complicata nelle ultime ore per arrivare al tecnico salentino, con il rilancio del Napoli che vuole trattenerlo sulla panchina della squadra neocampione d’Italia. Il patron De Laurentiis non molla la presa e spera nel dietrofront di Conte, che ha ancora un contratto fino al 2027 con i partenopei.

Intanto la Juve è in attesa dopo i recenti contatti con l’ex Ct della Nazionale, che resta la prima scelta della proprietà e di Elkann per guidare la ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione. Conte riflette e avrà un nuovo contatto a breve con De Laurentiis, con la decisione finale del tecnico fresco di scudetto che dovrebbe arrivare entro il weekend.

Panchina Juventus, spunta anche Inzaghi: la mossa di Elkann se sfuma Conte

La Juventus per il momento ha confermato Igor Tudor in panchina per il Mondiale per Club negli Stati Uniti, con le tensioni con il croato subito rientrate dopo lo sfogo post Venezia, che aveva certificato la qualificazione in Champions League dei bianconeri.

Il matrimonio tra le parti però rimane a tempo, con l’ex centrocampista destinato all’addio dopo la fine del Mondiale. Anche perché la Juve sta cercando delle alternative nel caso in cui Conte restasse al Napoli e sfumasse quindi il ritorno sotto la Mole. La ‘bomba’ questa mattina è lanciata dal quotidiano ‘Il Messaggero’, che ha indicato Simone Inzaghi come obiettivo sensibile per la società bianconera se saltasse la pista che porta al leccese. Il futuro dell’allenatore emiliano all’Inter è incerto e si deciderà dopo la finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain, mentre dall’Arabia Saudita continua la corte concreta dell’Al-Hilal che mette sul piatto un ricchissimo biennale da circa 50 milioni di euro.

John Elkann in persona sarebbe però disposto a chiamare direttamente Inzaghi per convincerlo a un clamoroso approdo a Torino, con lo stesso tecnico emiliano che potrebbe essere affascinato dal progetto e dalla possibilità di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano d europeo.