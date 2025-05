Non solo Conte: doppio sgarbo del Napoli alla Juventus

Il tecnico salentino deve ancora sciogliere le riserve sul futuro: il patron De Laurentiis punta a un grande mercato per convincerlo a restare

Futuro intrecciato tra Inzaghi, Conte e Allegri, con l’eventuale addio del piacentino all’Inter che porterebbe a un clamoroso effetto domino sulle panchine delle big di Serie A.

Simone Inzaghi sta valutando attentamente la ricchissima offerta proveniente dall’Al-Hilal in Arabia Saudita, mentre in caso di divorzio per la ‘Beneamata’ non è da escludere il nome di Massimiliano Allegri (oltre all’opzione Fabregas), con il Napoli però in pole per l’ex Juventus per il dopo Conte. Il salentino va verso il divorzio dal club neo campione d’Italia, anche se il patron De Laurentiis sta cercando di convincerlo a restare in azzurro.

Impresa tutt’altro che facile, con la Juve che intanto resta alla finestra per un possibile ritorno di Conte alla guida della ‘Vecchia Signora’. De Laurentiis però non molla la presa e pianifica un mercato stellare per far cambiare idea all’ex Ct della Nazionale.

Napoli, quanti duelli con la Juve: Frattesi e David per convincere Conte

Intanto De Laurentiis ha bloccato De Bruyne, per il qualche si attende solo l’ufficialità per l’arrivo a parametro zero al Napoli. Il presidente campione d’Italia punta però ad altri due colpi di spessore tra centrocampo e attacco, con Jonathan David che resta in prima fila per il reparto offensivo.

Come De Bruyne il canadese arriverebbe gratis vista la scadenza del contratto con il Lille, con il Napoli che lavora per superare la concorrenza delle rivali Juventus e Inter. Dai nerazzurri, inoltre, non è mai scemato l’interesse per Frattesi, già sul taccuino del Ds Manna nelle finestra di gennaio. L’ex Sassuolo rimane nella lista dei cedibili di Inzaghi, anche se con la partenza del tecnico emiliano il suo futuro potrebbe cambiare e aprire alla permanenza a Milano. Frattesi piace anche a Juve e Roma, con l’Inter che lo valuta intorno ai 35 milioni di euro.

De Laurentiis calerebbe quindi sul tavolo delle trattative il tris di mercato rappresentato da De Bruyne, David e Frattesi per strappare il sì di Antonio Conte a proseguire l’avventura al Napoli, con il mister pugliese che nei prossimi giorni scioglierà definitivamente le riserve sul suo futuro.