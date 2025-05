Scopri quali sono i 5 giocatori del campionato italiano, con il valore di mercato che è cresciuto maggiormente dall’inizio della stagione a oggi

Anche la stagione 2024-25 di Serie A si è conclusa e ora si possono tirare le somme. Dal Napoli che ha vinto lo scudetto, passando per la Juventus che ha ottenuto l’accesso in Champions all’ultima giornata, fino alle tre retrocesse. Sono arrivati verdetti pronosticabili e altri più sorprendenti, con grandi protagonisti che hanno entusiasmato i tifosi ogni settimana.

Ci siamo voluti soffermare, quindi, proprio sui giocatori. Attraverso i dati forniti dal portale Transfermarkt, abbiamo dedicato un focus ai 5 calciatori che hanno visto il loro valore di mercato salito maggiormente tra dall’inizio della stagione a oggi. Non tutti i nomi sono scontati e alcuni di questi erano davvero difficili da prevedere la scorsa estate.

Mateo Retegui: il capocannoniere

Al quinto posto si parte con il giocatore che ha letteralmente lasciato il segno più di tutti nella Serie A di quest’anno. Il capocannoniere Mateo Retegui non poteva che finire in questo elenco. La sua crescita di valore è stata di 10 milioni di euro, come moltissimi altri calciatori del campionato, ma il suo valore generale (45 milioni di euro ndr), lo pone più in altro dei suoi colleghi.

Francisco Conceiçao: il jolly della Juventus

Con Thiago Motta ha avuto una crescita e un impatto impressionante. Con Tudor non ha mai visto il campo, ma è suo il rigore procurato nell’ultima giornata contro il Venezia, che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi in Champions League. Il valore di mercato è aumentato di 14 milioni di euro, portandolo a un totale di 36 milioni. La Juventus, però, non lo riscatterà.

Nico Paz: il super talento del Como

Che lo spagnolo fosse un giocatore diverso da altri, questo lo si sapeva già. In questa stagione, però, il miglior Under23 del campionato è andato anche oltre le aspettative in termini di gol, assist e prestazioni. Il valore di mercato è aumentato di 15 milioni, portando il suo cartellino a valere 35 milioni. Una cifra lontanissima da quella che chiederà il Como in caso di cessione.

Assane Diao: la sorpresa in casa Como

Ancora il Como, ancora un giocatore offensivo. Arrivato nel mercato di gennaio, si è trasformato in un valore aggiunto, decisivo fino al suo infortunio nel mese di maggio. In 5 mesi scarsi ha segnato 8 reti che hanno permesso alla squadra di Fabregas si chiudere al decimo posto in classifica, un risultato pazzesco per una neo promossa. Il suo valore è cresciuto di 16 milioni, passando da 9 a ben 25 milioni. Crescita sorprendente ed esponenziale.

Tijani Reijnders: la luce del Milan

Un faro nel buio, una luce di speranza in una stagione terribile. Insieme a Pulisic, l’unico giocatore a lasciare un impatto positivo nel terribile campionato rossonero. Il Milan deve ringraziare l’olandese se in classifica non è andato ancora più in basso dell’ottavo posto e se è arrivata la Supercoppa Italiana. Il valore di Reijnders è aumentato di 20 milioni, portandolo a 50. Ne serviranno di più, però, al Mancester City se vorrà strapparlo dal club milanista.