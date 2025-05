Serie A, Gattuso torna in panchina: esonero decisivo

Novità importanti in Serie A per il futuro di Gennaro Gattuso. L’allenatore italiano è pronto a tornare su una panchina italiana: ecco la decisione

Negli ultimi mesi è stato protagonista con l’Hajduk Spalato, ma ora non vede l’ora di essere decisivo nuovamente in Serie A. Spunta la mossa decisiva per ambire a grandi palcoscenici: ecco la decisione. Novità importanti per essere ancora protagonista nel campionato italiano con una nuova squadra nel mirino.

Dopo aver perso il campionato croato all’ultima giornata, Gennaro Gattuso è pronto a tornare su una panchina di Serie A. L’allenatore italiano ormai può vantare un’esperienza di spessore internazionale: ha allenato in Spagna, Francia e Croazia negli ultimi anni dopo l’avventura con il Napoli. Tutto può cambiare improvvisamente per ambire a grandi palcoscenici: ecco la mossa decisiva in vista della prossima stagione.

Calciomercato, nuova squadra in Serie A per Gattuso: la decisione

Una voglia immensa di dimostrare ancora una volta tutto il suo valore in panchina. Il suo obiettivo è quello di rilanciarsi in Serie A dopo l’avventura nel campionato croato: ecco la sua prossima destinazione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gattuso è finito nel mirino del Torino per il post Vanoli. Quest’ultimo è stato criticato aspramente dal patron Cairo: l’esonero è sempre più vicino per l’allenatore granata. Nel mirino anche Alberto Gilardino reduce dall’esonero al Genoa. Vagnati e Moretti dovranno prendere subito una decisione per iniziare così un nuovo progetto entusiasmante.

Il club granata ha l’ambizione di tornare a dettare legge anche in Europa. L’inizio stagionale con Vanoli è stato entusiasmante, ma poi il Torino ha collezionare uan serie di sconfitte che l’ha fatto sprofondare verso il decimo posto. Ora Gattuso potrebbe essere un profilo di rilievo per riportare in alto la squadra torinese.

L’allenatore calabrese è conosciuto per il suo carattere fumatino in panchina, ma ha guidato già diverse big in Serie A come Milan e Napoli. Spesso si è scagliato contro la stampa e i suoi calciatori: è un lavoratore instancabile proprio come faceva da calciatore. Non vede l’ora di accettare una panchina suggestiva in Serie A per tornare a lavorare in Italia. Il Torino vuole subito chiudere per l’affare: Vanoli si avvia verso l’esonero di Cairo che ha voglia di rivoluzionare ancora una volta l’assetto. Ormai ci siamo per la chiusura in Italia.