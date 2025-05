Conceiçao ancora in Serie A, c’è la svolta: presto l’incontro col ds

Archiviato il fallimento alla guida del Milan, Sergio Conceiçao potrebbe avere un’altra possibilità in Serie A nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese è sicuro di poter fare bene se messo nelle condizioni di poter lavorare fin dai primi attimi della stagione, dalla preparazione per intenderci, possibilità che non ha avuto al Milan, e i risultati si sono visti. Ovviamente un fallimento come quello di questi sei mesi potrebbe macchiare il suo curriculum, ma è difficile pensare che uno come Sergio Conceiçao possa rimanere ancora una volta senza squadra ad un anno dall’ultima volta. Ed infatti così non dovrebbe essere.

Conceiçao ancora in Serie A: svolta a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Conceiçao, finito ad allenare un Milan in evidente difficoltà in questi ultimi sei mesi di stagione dopo oltre 7 anni alla guida del Porto. Il tecnico portoghese si è trovato catapultato in una realtà piuttosto malata per come si stavano evolvendo le cose nel corso del campionato.

Alla fine neanche un allenatore esperto come Conceiçao è riuscito a raddrizzare la situazione, con il Milan che ha alla fine chiuso ottavo in campionato, quindi fuori da ogni competizione europea, e con una finale di Coppa Italia persa sullo stomaco. Insomma, quella appena conclusasi non è stata di certo la stagione dei sogni, né per il Diavolo né tantomeno per il portoghese, che potrebbe comunque avere un’altra opportunità nella prossima stagione in Serie A.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, non è da escludere che Conceiçao possa rimanere sulla panchina del Milan. Scenario adesso improbabile, ma chissà che Igli Tare non voglia organizzare un incontro con il portoghese per capire un po’ la situazione valutandone di conseguenza, perché no, la conferma.

Conceiçao presto incontrerà il direttore sportivo

Secondo i colleghi di Sky Sport nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro tra Igli Tare e Sergio Conceiçao che non escluderebbe, incredibilmente, la conferma del tecnico portoghese sulla panchina del Milan.

Al momento, comunque, questo scenario è il piano remoto di tutto, anche perché insediatosi per bene nel suo ufficio di via Aldo Rossi, il neo direttore sportivo del Diavolo avvierà un vero e proprio casting per il nuovo allenatore, poltrona tanto prestigiosa quanto bollente in questo momento storico che si starebbero contendendo Vincenzo Italiano, prossimo però a rinnovare con il Bologna, Thiago Motta e l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. Staremo a vedere, ma a questo punto è meglio non escludere nulla per quanto riguarda il Milan.