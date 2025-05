Bufera Conceicao a Milan-Monza: lo ha mandato a fanc…o

La decisione del tecnico portoghese ha fatto storcere il naso (e non poco). Il verdetto è immediato e senza appello

L’ultima di Conceicao davanti al proprio pubblico è un tema per certi aspetti secondario in casa Milan. La sfida di San Siro contro il Monza è stata infatti ‘anticipata’ dalla contestazione della frangia più calda del tifo rossonero che ha esternato tutto il suo dissenso per una stagione da dimenticare.

L’accoglienza fredda riservata alla squadra ha fatto il resto; il tutto caratterizzato dai ‘soliti’ cori all’indirizzo di Cardinale e della dirigenza, Ibrahimovic in primis. Quasi come riflesso di questo scenario per certi aspetti ‘spettrale’, la gara ha fatto fatica a decollare. Dopo un avvio arrembante da parte dei padroni di casa – con Pavlovic particolarmente ispirato – ha immediatamente risposto il Monza.

La compagine di Nesta non ha infatti alcuna intenzione di fare da ‘vittima sacrificale’ e sta provando a giocarsi le sue chances al cospetto di un avversario molto più forte da un punto di vista tecnico. Nel mentre, ad alimentare critiche taglienti sui social sono state ancora una volta le scelte di formazione di Conceicao.

Milan-Monza, nuove critiche all’indirizzo di Conceicao: il motivo

La doppia esclusione di Leao-Theo Hernandez (quest’ultimo, però, non ancora al top della forma) è stato un primo tema di discussione. Il secondo ha riguardato principalmente la decisione del tecnico portoghese di puntare su Joao Felix, apparso poco a suo agio nello scacchiere tattico rossonero. Infine, c’è chi avrebbe dato una chance dal 1′ al baby Camarda, al quale è stato invece preferito Jovic. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Finalmente l’ultima partita di Conceicao! Fanculo lui e le sue formazioni di merda! Leao e Fofana giù anche l’ultima di campionato per gente che probabilmente nemmeno ci sarà la prossima stagione — CicciRekt (@RektCicci) May 24, 2025

#Conceicao ha fatto una formazione per essere sicuro di non essere rimpianto#MilanMonza — Gianni Visnadi (@GianniVisnadi) May 24, 2025

Stasera si festeggia l’ultima di Joao Felix a San Siro — STAM (@Stam1899) May 24, 2025

#MilanMonza

non capisco il senso di fare giocare Joao Felix, che non è tuo e non riscattarai sicuramente e non un camarda che ha bisogno di minuti importanti in serie a. Anzi inizio a capire il perché.

Al Milan comanda Mendes#cardinaleout — Donzauker (@donzauker1982) May 24, 2025

Yunus Musah non ha nulla a che fare col gioco del calcio. — mogol (@catarrosanu) May 24, 2025

Ahhahaha il tiro di Musah ahahah — Max Visit Congerton (@clarence_von) May 24, 2025

Musah titolare all’ultima giusto per farci avvelenare fino alla fine — OlivieroFan 🔴⚫ (@OliGiroud9fan) May 24, 2025

-87 Min alla liberazione da Joao Felix — insert coin❤️🖤 (@Gab6529) May 24, 2025

Come si nota, tra i più ‘bersagliati’ c’è anche Musah, autore di un paio di errori in fase di impostazione che hanno fatto rumoreggiare anche San Siro.