Lite con Gattuso e rescissione: la destinazione di Perisic è clamorosa

Lite con Gattuso, Perisic può rescindere: per lui la prossima destinazione ha del clamoroso

Aveva deciso di tornare a casa, ma la storia tra Ivan Perisic e l’Hajduk Spalato potrebbe terminare molto prima del previsto.

L’ex giocatore dell’Inter, a 35 anni, ha deciso di tornare nel club in cui è calcisticamente cresciuto ma in cui non ha mai debuttato in prima squadra. Lo scorso gennaio Perisic è tornato a casa e ha potuto coronare il suo sogno di giocare con l’Hajduk, sottoscrivendo un contratto fino al giugno 2025. Da qualche settimana però sono sorti alcuni problemi. Tra Perisic e il nuovo tecnico, Rino Gattuso, non sembra essere nato un buon feeling.

Barcellona su Perisic, Flick lo ha già chiamato

E in Croazia non escludono l’ipotesi di una clamorosa rescissione contrattuale, con l’ex Inter che avrebbe già in mano un’offerta come prossima destinazione.

Tra Gattuso e Perisic il feeling non è proprio nato, con il tecnico italiano che ha sottolineato come il giocatore abbia chiesto la cessione. Una decisione che non è piaciuta alla tifoseria, che si è sentita tradita dal suo beniamino. Anche il ds, Nikola Kalinic, ex di Milan e Fiorentina, ha aperto ad un addio di Perisic, sottolineando come saranno molto alte le probabilità di una cessione o di una rescissione.

Stando a quanto riferito dai croati di ’24sata’, il calciatore sarebbe stato già contattato da Hansi Flick. Il tecnico del Barcellona è estimatore del giocatore croato e, viste le difficoltà nell’arrivare a Nico Williams e a Kingsley Coman, il club catalano starebbe riflettendo su Perisic come possibile soluzione low-cost. Lo stesso Flick, riferiscono, avrebbe già avvallato l’operazione, anzi sarebbe uno dei promotori. Una situazione che sarebbe clamorosa, con Perisic che aveva deciso di tornare nel suo club del cuore per concludere la carriera e che ora potrebbe invece tornare a calcare grandi palcoscenici. Nel frattempo Gattuso avrebbe già fatto il nome dell’erede: il sogno del tecnico sarebbe quello di portare a Spalato Ante Rebic.